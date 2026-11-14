El torneo se celebrará en Playa Cerritos y contará con representantes de más de 10 países

Baja California Sur se prepara para recibir a algunas de las figuras más destacadas del surf internacional. Del 19 al 22 de noviembre, Playa Cerritos, en el municipio de La Paz, será sede de la tercera edición del Pacífico Surf Open Cerritos 2026, competencia de la World Surf League (WSL) que reunirá a alrededor de 120 atletas nacionales e internacionales.

Podría interesarte Otros Deportes México rompe récord de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

El certamen formará parte del Qualifying Series (QS) 2,000 de Norteamérica, circuito en el que los participantes buscan sumar puntos para mejorar su posición en el ranking regional y acercarse al Challenger Series, antesala del Championship Tour, máxima categoría del surf mundial.

De acuerdo con Gustavo Duccini, director de Surf Open League, el ganador de la competencia podrá conseguir hasta 2,000 puntos. Además, destacó que será la única fecha de la World Surf League programada en México durante 2026, por lo que representa una oportunidad importante para los surfistas nacionales de competir en casa ante exponentes de alto nivel.

Surfista, Lucas Cassity | CORTSESÍA

¿Qué figuras del surf participarán en Cerritos 2026?

Entre los nombres internacionales que estarán presentes destaca el estadounidense Kolohe Andino, exintegrante del Championship Tour y representante de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También competirán Hayden Rodgers, campeón defensor de la edición 2025; Jett Schilling, ganador del primer torneo en 2024; el costarricense Carlos Muñoz y Joshua Burke, representante de Barbados.

Por parte de Baja California Sur sobresalen Lucas Cassity, semifinalista en 2024 y quinto lugar en 2025; Coral Bonilla, campeona femenil de las dos primeras ediciones; Moana Bonilla, finalista en 2025, y Martín Olea, surfista local de Cerritos. También participarán jóvenes talentos como Kenai Olea, Vali Olea, Ezekiel Cortez y Bastian Guzmán.

El programa incluirá una categoría femenil con representantes nacionales e internacionales. Aunque esta modalidad no entregará puntos para el ranking mundial de la WSL, sí contará con premios para las participantes, como parte de las iniciativas para impulsar el desarrollo del surf femenil.

Jett Schilling en competencia | CORTESÍA

Música, cultura y actividades ambientales en Playa Cerritos

Más allá de la competencia deportiva, el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 contará con un festival de acceso libre que combinará música en vivo, gastronomía, arte y actividades culturales. El evento principal será el Concierto Pacífico, programado para el sábado 21 de noviembre, con las presentaciones de B-Side Players, agrupación de San Diego, y el músico chileno Rodrigo Gallardo, además de talento local.

La programación también contempla un mercado de productores y artesanos regionales, cine de surf en la playa, exposiciones de arte y música durante el atardecer. A esto se sumarán jornadas de limpieza, acciones para reducir el uso de plásticos y actividades de concientización sobre el cuidado del océano.

Estas iniciativas tendrán especial relevancia debido a que Playa Cerritos es una zona de anidación de tortugas marinas. Asimismo, la organización busca aprovechar la competencia para fortalecer el turismo deportivo y beneficiar a sectores como la hotelería, restaurantes, transporte y comercios locales.

Con esta tercera edición, Baja California Sur buscará consolidarse como un destino internacional para la práctica del surf, mientras México tendrá una nueva oportunidad de mostrar su talento en el circuito de la World Surf League.