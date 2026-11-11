Josh Hokit pasó de pelear en las preliminares de UFC a disputar el campeonato mundial de peso pesado

Josh Hokit se ha destacado por su pegada y sus polémicas en UFC | UFC

El estadounidense pasó de ser un peleador poco conocido a convertirse en retador al título en menos de un año. Con marca invicta de 10-0, enfrentará a Ciryl Gane en UFC 334

Josh Hokit protagoniza uno de los ascensos más sorprendentes de la UFC. En poco tiempo, el estadounidense pasó de abrir una cartelera a convertirse en protagonista de una pelea por el campeonato mundial de peso pesado, gracias a una racha de victorias que lo colocó entre los mejores de la división.

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Su siguiente combate será este sábado 14 de noviembre, cuando enfrente al francés Ciryl Gane en el Madison Square Garden de Nueva York, durante UFC 334. Hokit llegará con un récord profesional de 10 triunfos y ninguna derrota, pero tendrá enfrente al campeón de una de las categorías más exigentes de las artes marciales mixtas.

Un camino que comenzó en las preliminares

Josh Hokit, de Estados Unidos, camina dentro del octágono al final de una pelea de peso completo contra Curtis Blaydes | AP

El camino de Hokit dentro de la compañía comenzó el 8 de noviembre de 2025, cuando derrotó por nocaut técnico a Max Gimenis en apenas 56 segundos. Aquella presentación le permitió llamar la atención y comenzar a construir su lugar en la organización.

Su siguiente aparición fue en UFC 324, el 24 de enero de 2026. En aquella función formó parte de las preliminares y disputó la segunda pelea de la cartelera, en la que volvió a ganar por nocaut técnico, esta vez frente a Denzel Freeman, a quien detuvo a cuatro segundos de terminar el primer asalto.

Dos victorias que lo llevaron hasta la pelea por el título

Josh Hokit está a las puertas del título de los pesados | UFC

El verdadero salto de Hokit llegó en UFC 327, el 11 de abril de 2026. En esa ocasión enfrentó a Curtis Blaydes, uno de los pesos pesados más reconocidos de la compañía, y consiguió una victoria por decisión unánime después de completar los tres asaltos.

Posteriormente, en UFC Freedom 250, se midió con Derrick Lewis, otro nombre importante de la división. Hokit consiguió su cuarta victoria dentro del octágono al imponerse por nocaut técnico en el segundo round, resultado que terminó de colocarlo en la conversación por una oportunidad titular.

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Su ascenso también ha estado acompañado de polémica. El estadounidense se ha caracterizado por sus declaraciones provocadoras y una personalidad que ha generado críticas entre aficionados y figuras de la UFC. Sin embargo, sus resultados le han permitido respaldar sus palabras dentro de la jaula.