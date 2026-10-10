Loopy Godínez no se preocupa por el ranking de su próxima rival: "me vale"

La mexicana enfrentará a Ketlen Souza, este sábado en UFC Fight Night 290, donde asegura que su prioridad es demostrar su evolución dentro del octágono y nada más

Loopy Godínez tiene claro que su objetivo dentro de UFC es seguir avanzando hasta convertirse en una contendiente al campeonato, pero para conseguirlo no está concentrada en la posición que ocupan sus rivales, como en este caso la brasileña Ketlen Souza.

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La mexicana, ronda entre el octavo y el undécimo dependiendo de los rankings de media o meta, mientras que Souza, no aparece entre las mejores 15 de la división paja.

Loopy Godínez, peleadora de UFC | IG: @loopygodinez

Sin embargo, Godínez le resta importancia y asegura que únicamente está enfocada en dejar una actuación que demuestre su evolución como peleadora.

"Si yo tengo un buen performance y me veo bien, si finalizo, si dejo como un statement esa noche, no importa si está rankeada o no. Simplemente que se vea que yo he mejorado, o sea, que soy más completa todavía. Creo que la UFC puede hacer lo que quiera. La verdad que yo no me guío tanto por los rankings, la verdad, me vale", explicó en charla con RÉCORD.

¿Qué versión de Loopy quiere demostrar en esta pelea?

Loopy aseguró que los aficionados podrán ver una versión todavía más completa de ella, lo cual es resultado del trabajo que ha realizado durante su preparación en sus últimos campamentos.

"Esta versión que voy a enseñar va a ser la Loopy mejor que la pasada y que la antepasada. Y la mejor que hay. Me siento muy bien, me siento satisfecha con todo el trabajo que hemos hecho", señaló.

Loopy Godínez y Ketlen Souza, en careo | IG: @loopygodinez

Loopy ha dejado atrás su más reciente resultado, el cual marcó su carrera

La pelea también representa una oportunidad para dejar atrás el recuerdo de su más reciente combate, en el que sufrió la primera finalización de su carrera ante Tatiana Suárez.

"No es agradable perder y menos que te finalicen. Pero es parte del deporte, es parte de lo que hago, es parte de este camino. Obviamente te duele, porque trabajamos muy duro para esa pelea. Me sentía y estaba preparada, pero dicen por ahí, la cagué, fue mi culpa, no queda más que aprender de ello y seguir adelante", afirmó.

Se siente satisfecha con su carrera y su desempeño en la jaula

Finalmente, la mexicana aseguró que se encuentra satisfecha con el crecimiento que ha tenido durante su carrera y su evolución, pues aunque no se encuentre en campamentos, siempre busca mejorar en todos los aspectos de su juego.