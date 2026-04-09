Loopy Godínez promete "su mejor versión" ante Tatiana Suárez en UFC 327
Los procesos de aprender y crecer nunca se acaban. La peleadora mexicana Loopy Godínez es muestra de ello y tras un camino lleno de subidas y bajadas está lista para apuntar a lo más alto de UFC.
El 2026 comienza este sábado para la originaria de Aguascalientes cuando en Miami, en la casa del Heat, se enfrente a la mexicoamericana Tatiana Suárez en el evento 327 de la empresa de MMA más vista en el mundo y que encenderá la pantalla de Paramount Plus en México.
¿Qué dijo Loopy Godínez?
Con un record de 14-5 como profesional de las artes marciales mixtas, Godínez es número seis en la división Paja de UFC, pero su ambición está puesta en un título y para ello debe de sumar victorias a partir de este sábado ante Suárez.
"El campamento estuvo muy bueno, muy completo, estoy muy contenta con lo que hicimos y ya lista para este sábado Espero la mejor versión de Tatiana, espero que venga con todo para poder toparnos y que sea una pelea increíble", indicó la mexicana en charla con RÉCORD.
Aprender para seguir mejorando
Los golpes de la vida le han dado otra perspectiva a Loopy. La mexicana vivió un 2023 de ensueño con un récord nunca antes visto por otra mujer en UFC: cuatro victorias en un año. Pero después vino un periodo de altibajos de los que ha aprendido para mejorar.
"Todo es aprendizaje, haber tenido tantas peleas dentro de UFC me han dado muchísima experiencia, eso me ha ayudado a combinar mi nueva versión con lo que ya había aprendido. Entonces la gente ve una versión mucho mejor", apuntó.
¿Estilo? Mexicano por supuesto
Como México en un enlonado no hay dos y Loopy Godínez lo pone en práctica. Tal y como lo dicta el ADN tricolor, la de Aguascalientes va al frente, con la cara en alto sin importar cualquier circunstancia.
"Tengo un estilo mezclado (tras entrenar en México y en Canadá) y he desarrollado más técnica. Sale todo lo que ya he aprendido y lo nuevo, se mezcla y salen mejores cosas.
"Ir hacia al frente: sangre o no, hasta donde tope o no, siempre al frente, bien parada y dándolo todo", comentó a RÉCORD.
"He tenido altas y bajas, unos cambios de pesos loquísimos, han sido muchas oportunidades que he tenido que tomar, así, en el momento, pero no me arrepiento de nada, todo lo ganado, todo lo perdido, ha sido muy padre", sentenció.
UFC 327: cartelera y dónde ver
Cartelera Estelar
-Título Vacante de Peso Semicompleto: Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg
-Peso Semicompleto: Azamat Murzakanov vs Paulo Costa
-Peso Pesado: Curtis Blaydes vs Josh Hokit
-Peso Semicompleto: Dominick Reyes vs. Johnny Walker
-Peso Pluma: Cub Swanson vs Nate Landweh
Preliminares
-Peso Pluma: Patrício Pitbull vs Aaron Pico
-Peso Ligero: Mateusz Gamrot vs Esteban Ribovics
-Peso Wélter: Kevin Holland vs Randy Brown
-Peso Paja Femenino: Tatiana Suarez vs Loopy Godinez
Fecha: Sábado 11 de abril
Lugar: Kaseya Center, Miami
Hora: 15:30
Dónde ver: Paramount Plus
