Cristian Pérez debuta en UFC con explosivo nocaut en 27 segundos y ahora reta a Alfredo Adame

Cristian Pérez lanzó el reto sobre Alfredo Adame para verse en el octágono | Especial

El ‘Puas’ tuvo una presentación espectacular en la UFC al derrotar por nocaut al canadiense Kyle Nelson en el primer asalto

Cristian ‘Puas’ Pérez tuvo un debut soñado en la UFC al noquear al canadiense Kyle Nelson en apenas 27 segundos, durante la función celebrada este sábado en Edmonton.

El combate comenzó con intensidad y Nelson alcanzó a conectar una mano derecha que desequilibró momentáneamente al mexicano. Sin embargo, Pérez reaccionó de inmediato, buscó sorprender con una llave al tobillo y después cambió de estrategia para llevar la pelea al intercambio de golpes.

El mexicano liquidó la pelea en el primer asalto

Pérez encontró su oportunidad con una combinación de golpes y una rodilla contra su rival, antes de conectar una potente derecha que mandó a Nelson a la lona. El mexicano se lanzó sobre el canadiense y continuó golpeándolo hasta que el réferi intervino para detener el combate a los 27 segundos.

Con este resultado, ‘Puas’ consiguió su primera victoria oficial dentro de la UFC y mejoró su récord profesional a 16 triunfos y dos derrotas.

Después del nocaut, el mexicano tomó el micrófono para agradecer el apoyo de los aficionados canadienses y explicar la intención con la que llegó al octágono.

Cristian Pérez se une a UFC tras ganar en el Contender Series | @dwcs

“Quería noquear, someter en el primer round, que Dana White viera la estrella que está en ascenso”, expresó.

‘Puas’ Pérez lanza inesperado reto a Alfredo Adame

Pero el momento más curioso de la entrevista llegó cuando Pérez mencionó al actor Alfredo Adame como un posible rival.

“Con mi desempeño y todo lo que he hecho, Alfredo Adame, eres el único que puede darme una buena pelea”, lanzó el peleador entre bromas.

Alfredo Adame se llevó al victoria frente a Carlos Trejo en la pelea estelar del evento. / Ring Royale