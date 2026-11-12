¡Nacen los Toros! La LFA tendrá un nuevo equipo en el Estado de México para 2027

¡Nacen los Toros! La LFA tendrá un nuevo equipo en el Estado de México para 2027

Toros Edomex fue presentado oficialmente como nueva franquicia de expansión de la Liga de Futbol Americano Profesional

Simón Hernández será su head coach y Bayron Matos, exjugador con experiencia en la NFL, es su primer refuerzo.

El futbol americano profesional en México tendrá un nuevo protagonista. Toros Edomex fue presentado oficialmente como la nueva franquicia de expansión de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), equipo que comenzará su historia en la temporada 2027 con la ambición de competir por los primeros planos desde su debut.

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La organización encabezada por Fernando Fonseca y Federico Arreola apuesta por construir una institución que represente al Estado de México, con una estructura profesional, identidad propia y una filosofía que pretende ir más allá de los resultados deportivos.

Durante su presentación oficial, en la que también estuvo presente Gonzalo Sevilla, comisionado de la LFA, los directivos dejaron claro que la intención no es solamente ocupar un lugar en la competencia, sino convertirse en un referente de la nueva etapa del futbol americano profesional mexicano.

Queremos competir desde el minuto uno. No estamos aquí solamente para ocupar un lugar en la liga. Queremos ser protagonistas

¿Quién será el head coach de Toros Edomex?

Uno de los primeros movimientos de la nueva franquicia fue anunciar a Sergio Simón Hernández Palacios como su entrenador en jefe, quien tendrá la responsabilidad de construir la primera generación de jugadores y establecer la identidad deportiva de los Toros.

El estratega cuenta con experiencia en el futbol americano colegial, profesional e internacional. Ha formado parte de organizaciones como Aztecas de la UDLAP, Borregos del Tecnológico de Monterrey, Pumas Acatlán, Linces UVM y Raptors de la LFA, además de trabajar con los Renegades de Zúrich, Suiza.

Los Toros del Edomex son el equipo expansión de la LFA

Entre sus principales logros destacan los campeonatos nacionales CONADEIP, el reconocimiento como Coach del Año en 2017 y su participación en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana que consiguió la medalla de oro en el Mundial FISU de China 2018.

Hernández también cuenta con una maestría en Psicología del Deporte y una especialidad en Deporte y Actividad Física por la Universidad de las Américas Puebla.

Para el entrenador, el reto no solamente consistirá en reunir jugadores talentosos, sino en formar un grupo que comparta los valores y la exigencia de una organización profesional.

Un equipo no solo se construye reclutando gran talento, grandes jugadores. También se construye formando personas

Bayron Matos, el primer jugador de Toros Edomex

La nueva franquicia también comenzó a revelar los nombres que integrarán su roster. El primer jugador confirmado es Bayron Matos, elemento originario de República Dominicana que portará el número 79.

Nacen los Toros en la LFA

Conocido como 'Big Matos' y 'King Kong', el jugador cuenta con experiencia en organizaciones de la NFL, entre ellas Indianapolis Colts y Miami Dolphins, un recorrido que representa uno de los primeros respaldos deportivos del proyecto.

Matos explicó que la mentalidad de los propietarios y del cuerpo técnico fue determinante para aceptar la invitación de formar parte de la nueva franquicia.

Su llegada marca el comienzo de una plantilla que buscará combinar talento mexicano e internacional, con la intención de conformar un equipo competitivo para su primera campaña en la LFA.

¿Dónde jugará Toros Edomex en la temporada 2027?

Otro de los aspectos importantes del proyecto será su conexión con la afición mexiquense. La organización confirmó que disputará sus partidos como local en el Estado de México, aunque todavía no ha anunciado el estadio que utilizará durante la temporada 2027.

Por otra parte, los entrenamientos y la preparación deportiva del equipo se realizarán en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, con la intención de aprovechar el talento proveniente tanto de la capital como del Estado de México.

La franquicia también contempla convertir sus partidos como local en una experiencia de entretenimiento para las familias, con actividades y propuestas que acerquen a los aficionados a los jugadores y a la organización.

En el apartado comercial, FINSUS se incorporó como aliado estratégico de Toros Edomex, con presencia en el uniforme y distintos espacios de comunicación del equipo.

Con una nueva franquicia, un entrenador con experiencia en el futbol americano colegial y profesional, y Bayron Matos como su primer jugador confirmado, Toros Edomex comienza a construir su camino rumbo a 2027.