LFA presume crecimiento histórico y ya proyecta expansión para 2027

La temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) llegó a su fin con el campeonato de Caudillos, pero más allá de lo ocurrido en el emparrillado, dentro de la organización existe optimismo por los resultados obtenidos en el primer año de la nueva etapa impulsada por la inversión de 100 millones de dólares realizada por Global Sports Capital Partners (GSCP).

De acuerdo con una fuente cercana a la liga, los indicadores de crecimiento superaron las expectativas en diversos rubros, especialmente en alcance digital, asistencia a los estadios y consumo de contenidos a través de televisión y plataformas de streaming.

QB de Caudillos de Chihuahua | Caudillos

Asistencia récord y crecimiento en audiencias

Según la información compartida por la fuente, la LFA registró un crecimiento cercano al 40% en sus redes sociales durante los últimos meses, reflejando un mayor interés de los aficionados por el futbol americano mexicano.

En cuanto a la asistencia, la liga habría superado los 150 mil espectadores acumulados durante la campaña, con un promedio superior a los 5 mil aficionados por partido. Además, el Tazón México reunió a cerca de 20 mil personas en el Olímpico de Chihuahua que reportó lleno total para el partido que definió al campeón de la temporada en un duelo donde Caudillos venció 24-12 a Osos.

El crecimiento también se habría reflejado en las pantallas. Aunque ESPN no ha publicado cifras oficiales de audiencia, la misma fuente aseguró que los partidos de la LFA Finsus se mantuvieron de manera constante dentro del Top 10 de los contenidos más vistos de Disney+ semana tras semana.

Caudillos aplasta a las Raptors | LFA

Expansión, interés de la NFL y nuevos inversionistas en el horizonte

El buen momento que vive la liga también estaría impulsando planes de expansión para la próxima temporada. De acuerdo con la fuente, existen fuertes rumores sobre la incorporación de nuevas franquicias en Cancún, Mérida y Tijuana, además de la posibilidad de sumar un segundo equipo en Monterrey.

Particularmente, el proyecto de Cancún estaría respaldado por el empresario hotelero Roberto Chapur, uno de los inversionistas más importantes del sector turístico en México, quien sería el propietario de la nueva franquicia.

Invertirán en los Osos de Monterrey de la LFA | X @OsosLFA

La fuente también reveló que diversas organizaciones de la NFL han mostrado interés en establecer convenios de colaboración con equipos de la LFA, una señal del creciente reconocimiento que comienza a tener la liga mexicana en el mercado internacional.

Con el respaldo financiero de GSCP y una temporada que dejó señales positivas dentro y fuera del campo, la LFA parece haber iniciado una nueva etapa de crecimiento que apunta a consolidar su presencia en el panorama deportivo nacional y ampliar su alcance hacia nuevos mercados.