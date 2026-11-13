México rompe récord de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

Delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 | X:@COM_Mexico

El representativo tricolor consiguió este resultado gracias a las actuaciones de sus atletas en seis disciplinas diferentes

La delegación mexicana hizo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, luego de superar su mejor cosecha de medallas en esta competencia. Con un total de 14 preseas, México estableció una nueva marca, dejando atrás los 12 metales conseguidos en Buenos Aires 2018.

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El representativo tricolor consiguió este resultado gracias a las actuaciones de sus atletas en seis disciplinas diferentes, demostrando el talento de las nuevas generaciones del deporte mexicano en el escenario internacional.

Guillermo Cortés en el podio en el campeonato celebrado en Uzbekistán | FB: femextkdoficial

¿Cuáles fueron las medallas que ganó México?

En el medallero, México contabilizó tres preseas de plata y 11 de bronce. Las medallas plateadas llegaron por conducto de Guillermo Cortés, en taekwondo dentro de la categoría de 63 kilogramos; Karen Ríos, en lucha de playa de 45 kilogramos, y Carlo Cruz, en salto con garrocha.

Por su parte, las medallas de bronce tuvieron una importante participación de la natación, con Daniel Saborio, quien subió al podio en los 400 y 200 metros libres, además de Fernanda García, en los 50 metros mariposa.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

El resto de las preseas

El resto de las preseas se repartieron entre béisbol 5, con la selección mexicana; atletismo, con Kendra Duany en lanzamiento de disco; y taekwondo, con Aline Herrera (55 kilogramos), Jorge Martínez (73 kilogramos) y el equipo mixto.

Finalmente, el boxeo también aportó al récord mexicano con Alan Cano, en la categoría de 50 kilogramos, y Jorge Nieblas, en los 70 kilogramos, mientras que Alison Salinas consiguió otro bronce en lanzamiento de martillo.

De esta manera, México superó lo realizado hace ocho años en Buenos Aires 2018, cuando consiguió 12 medallas, para establecer en Dakar 2026 una nueva marca de 14 preseas en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Un resultado que representa un nuevo capítulo para el deporte nacional y sus futuras generaciones.