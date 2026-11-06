Buena actuación del nadador mexicano para sumar un metal para la delegación mexicana

El nadador mexicano, Daniel Saborio, volvió a subir al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de conquistar la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros libres, con lo que sumó su segunda presea en esta justa internacional.

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¿Cómo se dio el bronce del mexicano?

Saborio se quedó con el tercer lugar en la gran final de la competencia, al registrar un tiempo de 1:49.68, resultado que le permitió asegurar un nuevo metal para la delegación mexicana en la competencia que se celebra en Senegal.

El representante tricolor tuvo una destacada actuación en la alberca, donde logró meterse entre los tres mejores de la prueba y demostrar su calidad frente a los mejores exponentes juveniles de la natación internacional.

Esta es la segunda medalla de bronce que consigue Daniel Saborio en Dakar 2026, luego de que anteriormente también subiera al podio en la prueba de los 400 metros libres, consolidando así una destacada participación en la justa.

Una buena actuación que lo pone en la historia mexicana

Con este resultado, el nadador mexicano continúa aportando preseas para México y se convierte en uno de los atletas nacionales que han sobresalido durante los Juegos Olímpicos de la Juventud.

De esta manera, Saborio vuelve a poner en alto el nombre del país en el escenario internacional, al demostrar su talento en dos pruebas de resistencia y velocidad, con dos medallas de bronce que respaldan su actuación en Dakar 2026.