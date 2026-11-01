La nación tricolor brilló en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La delegación mexicana tuvo actividad este domingo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con resultados positivos en disciplinas como el Béisbol 5 y el voleibol de playa, aunque también se presentaron eliminaciones en remo y natación, además de una derrota en bádminton.

En el Béisbol 5, México consiguió una importante victoria de 2-0 sobre Francia, con parciales de 7-5 y 16-6, en su último encuentro de la fase de grupos. Con este resultado, el representativo nacional terminó con marca de dos triunfos y una derrota, para quedarse con el segundo lugar del Grupo B. Ahora, buscará su boleto a las semifinales cuando enfrente este lunes a Senegal o Turquía en los cuartos de final, con horario todavía por definir.

Por su parte, Ángela Pérez y Celia López mantuvieron su paso invicto en el voleibol de playa al conseguir su tercera victoria consecutiva, luego de imponerse 2-0 a la pareja de Rodríguez y Serrano. Las mexicanas finalizaron como líderes del Grupo C y avanzaron a los octavos de final, donde se medirán ante una de las mejores terceras clasificadas este lunes a las 9:00 horas.

En el remo, Frida Weber y Enrique Cristiano quedaron eliminados en los octavos de final del Beach Sprint Doble Scull Mixto, después de caer ante la dupla de China. Los asiáticos registraron un tiempo de 2:16.57 minutos, mientras que los mexicanos cruzaron la meta en 2:28.91.

En la natación, Fernanda García concluyó su participación en la final de los 200 metros dorso, donde terminó en la séptima posición con un tiempo de 2:26.84 minutos, dentro de la competencia juvenil que reúne a los mejores talentos internacionales.

Mientras tanto, el wushu taolu hizo su debut en el programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En la prueba de Changquan Combinado, Samantha Rojas se ubicó en el sexto lugar de la ronda preliminar de Gunshu, con una puntuación de 8.540. La mexicana volverá a la actividad este lunes a las 8:30 horas, cuando dispute la parte de Changquan, que definirá a las finalistas.

Finalmente, en el bádminton, Sara Delgado sufrió una derrota en su primer compromiso de la fase de grupos al caer en dos sets ante Smrithi Adeputa, con parciales de 11-21 y 14-21. La mexicana tendrá una nueva oportunidad de buscar la victoria este lunes, cuando enfrente a Tanvi Patrice a las 10:45 horas.