Oliver Trejo conquista la F4 NACAM en el GP de México 2026; RAM Racing celebra en el Hermanos Rodríguez

El piloto mexicano se llevó la bandera a cuadros en la primera carrera de la categoría, mientras que Alan Zezatti y Leonardo Mancera completaron el podio para Alessandros Racing

Oliver Trejo se convirtió en uno de los protagonistas del sábado en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, luego de conquistar la victoria en la primera carrera de la FIA NACAM Fórmula 4. El representante de RAM Racing impuso condiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se quedó con el primer lugar.

La competencia reunió a jóvenes talentos del automovilismo que aprovecharon el escenario capitalino para demostrar sus habilidades durante el segundo día de actividades de la Fórmula 1. Trejo consiguió mantener un ritmo competitivo para cruzar la meta en la primera posición y llevarse la bandera a cuadros.

Alessandros Racing también subió al podio

La competencia resultó muy interesante y peleada de inicio a fin | Carlos Herrera

El segundo puesto fue para Alan Zezatti, quien tuvo una destacada participación al volante de su monoplaza de Alessandros Racing. Su compañero de equipo, Leonardo Mancera, terminó en la tercera posición para completar el podio y darle a la escudería dos lugares entre los tres mejores.

Con este resultado, RAM Racing y Alessandros Racing se repartieron el protagonismo de la primera competencia de la F4 NACAM en territorio mexicano. La categoría disputa su undécima participación como serie de soporte de la Fórmula 1 en el país, consolidándose como una plataforma para impulsar a nuevas figuras del deporte motor.

¿Cuándo se disputa la segunda carrera de la F4 NACAM?

Oliver Trejo conquista la F4 NACAM en el GP de México 2026 | Carlos Herrera

La actividad de la categoría no termina con la victoria de Trejo, pues este domingo 1 de noviembre los pilotos regresarán a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar la segunda carrera del fin de semana.