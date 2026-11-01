El mexicano derrotó al campeón defensor, el norcoreano Han Chong-song, y clasificó a la final de los 57 kilogramos del Campeonato Mundial de Lucha

Román Bravo-Young escribió una página histórica para el deporte mexicano al asegurar la primera medalla mundial para el país en la disciplina de lucha. El representante nacional clasificó a la final de los 57 kilogramos del Campeonato Mundial de Lucha 2026, que se celebra en Astaná, Kazajistán, luego de superar al vigente campeón de la categoría.

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¿Cómo consiguió Román Bravo-Young su pase a la final?

El luchador mexicano consiguió su boleto al combate por el oro tras imponerse por marcador de 4-1 al norcoreano Han Chong-song en las semifinales disputadas este sábado 31 de octubre. Con este resultado, garantizó al menos la medalla de plata y estableció un precedente para México en esta disciplina.

El enfrentamiento ante Chong-song representaba uno de los mayores desafíos para Bravo-Young, pues además de tratarse del campeón defensor, el asiático había sido precisamente quien lo eliminó en los cuartos de final del Mundial de 2025.

Román Bravo-Young, peleador mexicano | IG:rby

Sin embargo, el mexicano logró cambiar la historia. Después de encontrarse en desventaja durante el combate, mantuvo la concentración y encontró la manera de darle la vuelta al marcador para quedarse con la victoria por 4-1 y asegurar su lugar en la disputa por el título.

Tras conseguir el histórico resultado, Bravo-Young reconoció el trabajo que ha realizado para llegar a este nivel y aseguró que siempre confió en sus capacidades.

Siempre supe que tenía ese nivel; era cuestión de tiempo. He trabajado muy duro y me siento bien”, declaró a la organización United World Wrestling.

Román Bravo-Young, tras competencia | IG:@rby

Así fue el camino de Román Bravo-Young a la final del Mundial

Para alcanzar la última instancia de la competencia, el representante mexicano tuvo que superar cuatro combates. Su recorrido comenzó con una victoria de 5-2 sobre el kazajo Meirambek Kartbay, en la primera ronda.

Posteriormente, derrotó por superioridad técnica al mauriciano John Leopold, con un contundente 10-0. En los cuartos de final tuvo una prueba más complicada frente al mongol Munkh Erdene Batkhuyag, a quien venció por 4-3 en un enfrentamiento que se definió en los últimos segundos.

Finalmente, llegó la semifinal ante Han Chong-song, donde consiguió el triunfo por 4-1. De esta manera, Bravo-Young se convirtió en el primer mexicano en alcanzar una final de un Campeonato Mundial de lucha en la categoría senior.

¿Quién es Spencer Lee, rival de Román Bravo-Young por el oro?

El último obstáculo del mexicano para conquistar el título mundial será el estadounidense Spencer Lee, quien consiguió su clasificación a la final después de protagonizar una espectacular remontada frente al azerbaiyano Islam Bazarganov.

Lee llegó a estar abajo en el marcador por 10-3, pero consiguió revertir la situación y se llevó el triunfo por caída. El estadounidense también tiene experiencia olímpica, pues conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El enfrentamiento por el oro tendrá un antecedente entre ambos luchadores: Bravo-Young y Lee se han encontrado en dos ocasiones en competencias internacionales, con victorias para el estadounidense. Uno de esos duelos ocurrió en la Serie de Clasificación de Zagreb de 2025, mientras que el segundo se disputó en la misma competencia un año después, cuando el mexicano tuvo que retirarse por una lesión.

Ahora, Román Bravo-Young tendrá una nueva oportunidad de enfrentarse a Lee, pero con un objetivo todavía más importante: conquistar el primer oro mundial para México en la lucha y coronar una actuación histórica para el deporte nacional.