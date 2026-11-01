El mítico Bill Belichick sufrió una derrota inédita en su carrera como entrenador en jefe de futbol americano

El histórico entrenador de North Carolina perdió por primera vez un partido en el que su equipo consiguió al menos 35 unidades

Bill Belichick vivió una noche inesperada en el futbol americano colegial. Los Tar Heels de North Carolina cayeron 38-35 ante los Hurricanes de Miami, pero el resultado dejó una estadística histórica en la trayectoria del legendario entrenador, quien sufrió una derrota que nunca antes había experimentado.

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Una racha de 103-0 llegó a su fin ante Miami

Desde 1991, cuando comenzó su trayectoria como entrenador en jefe en la NFL y posteriormente en el futbol americano universitario, Belichick nunca había perdido un encuentro en el que sus equipos anotaran al menos 35 puntos. Su impresionante registro era de 103 victorias y cero derrotas, hasta que Miami terminó con esa marca.

Bill Belichick no ha tenido gran éxito como head coach de North Carolina | NCAA

Los Tar Heels estuvieron muy cerca de conseguir una de las grandes sorpresas de la temporada, pues enfrentaron al número uno del país y llegaron a colocarse arriba en el marcador durante el encuentro. Sin embargo, los Hurricanes reaccionaron y terminaron imponiéndose por 38-35 en el Kenan Stadium.

Un error terminó por sentenciar la derrota de los Tar Heels

El encuentro tuvo un desenlace dramático. Con North Carolina abajo por apenas tres puntos, un balón suelto de Billy Edwards Jr. a 5:33 del final permitió que Miami recuperara la posesión y construyera una serie ofensiva que terminó con una anotación de Malachi Toney para ampliar la diferencia a 38-28.

Bill Belichick quedó fuera del Salón de la Fama | AP

Los dirigidos por Belichick todavía encontraron la manera de acercarse con un touchdown de Trech Kekahuna, pero los intentos de recuperar el balón mediante una patada corta no tuvieron éxito.