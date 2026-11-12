The Line Up Fest se realizará del 29 al 31 de octubre en el MUNET, dentro del Bosque de Chapultepec. / iStock

La carrera nocturna de Adidas será parte fundamental para ayudar a los proyectos de conservación

La directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, Natasha Uren Vázquez, explicó a RÉCORD que la carrera nocturna junto a Adidas ayudará a completar los trabajos de rehabilitación del espacio, que esperan inaugurar en diciembre

El Bosque de Chapultepec busca reunir 3.5 millones de pesos para concluir la rehabilitación de su Orquidiario, un proyecto de conservación que pretende convertirse en uno de los espacios de disfrute para los visitantes.

Para conseguir los recursos, se organizará una carrera nocturna en colaboración con Adidas, cuya recaudación estará destinada a esta causa.

Bosque de Chapultepec y Adidas presentan la Carrera Nocturna 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

En entrevista con RÉCORD, Natasha Uren Vázquez, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec e integrante de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), explicó que, aunque ya recibieron un donativo del Grupo AXO para comenzar los trabajos, todavía necesitan recursos para completar el proyecto.

Nos falta alrededor de tres millones y medio de pesos. Eso es lo que estamos buscando con esta carrera, que es muy ambiciosa", explicó.

¿Cómo será la rehabilitación del Orquidiario de Chapultepec?

La funcionaria detalló que el objetivo es concluir los trabajos para inaugurar el Orquidiario en diciembre.

Entre las mejoras contempladas se encuentra la instalación de cristales inteligentes que permitan mantener una temperatura adecuada para el crecimiento de las orquídeas, además de crear un invernadero de manejo que funcione como una especie de hospital para las plantas.

Uren Vázquez también destacó el valor arquitectónico del recinto, que cuenta con vitrales elaborados con la técnica Tiffany y una representación de una serpiente emplumada en el techo.

El Orquidiario es una belleza que tenemos, que tiene unos detalles, unos vitrales impresionantes. La verdad es que ya que esté y va a ser obviamente de acceso gratuito, como todo lo que hay en Chapultepec", señaló.

Además de albergar orquídeas, el espacio será un centro de conservación para distintas especies de plantas, entre ellas cicas y otras que conviven y contribuyen al crecimiento de estas flores.

Una de las entradas del Bosque de Chapultepec | FACEBOOK BOSQUE DE CHAPULTEPEC

Carrera nocturna tendrá experiencias especiales en Chapultepec

Como parte de la alianza con Adidas, la carrera nocturna buscará ofrecer una experiencia diferente a los participantes, quienes podrán recorrer zonas que habitualmente no forman parte de este tipo de eventos.

Entre los atractivos estará una subida al Castillo de Chapultepec durante la noche, además de un recorrido por zonas de los pinos que, de acuerdo con Natasha Uren Vázquez, pocas personas conocen.

Hay subida al castillo en la noche, hay cruce por los pinos de noche en zonas de los pinos que nadie conoce", explicó.

Bosque de Chapultepec 2025 / MXC

Sobre la convocatoria, la directora ejecutiva reveló que hasta el momento de la entrevista se tenían registrados 3 mil 200 participantes, por lo que todavía buscaban completar los mil 700 lugares disponibles.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre, mientras que la carrera se realizará el sábado 21 de noviembre.

Finalmente, Uren Vázquez expresó su deseo de que esta colaboración sea la primera de muchas iniciativas para apoyar distintas causas dentro del Bosque de Chapultepec e incluso adelantó que el próximo año buscarán impulsar una actividad relacionada con el SOPE.