El Bosque de Chapultepec y Adidas anunciaron la Carrera Nocturna 2026, un evento que combinará deporte, naturaleza y tecnología en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de México. La competencia se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre y contará con dos distancias: 6 y 11 kilómetros.

La justa tendrá como escenario la Primera y Segunda Sección del bosque, donde los participantes podrán recorrer sus caminos durante la noche y disfrutar de una experiencia que incluirá intervenciones visuales, iluminación especial y proyecciones de videomapping.

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Carrera Nocturna 2026: una experiencia entre naturaleza y tecnología

Además del desafío deportivo, la competencia busca ofrecer una perspectiva diferente del Bosque de Chapultepec. A lo largo del recorrido habrá elementos visuales y tecnológicos que acompañarán a los corredores, con el propósito de transformar el entorno en una experiencia nocturna.

La combinación de arte, iluminación y naturaleza será uno de los atractivos de esta edición, que busca convocar tanto a corredores experimentados como a personas que quieran participar en una actividad recreativa.

The Line Up Fest se realizará del 29 al 31 de octubre en el MUNET, dentro del Bosque de Chapultepec. / iStock

Carrera Nocturna de Chapultepec: ¿cuál es la causa de 2026?

Uno de los objetivos principales de esta edición será apoyar la restauración del Orquideario del Bosque de Chapultepec, espacio dedicado a la conservación y difusión de distintas especies vegetales.

De esta manera, la carrera busca que la participación de los corredores también contribuya a las labores de preservación del patrimonio natural de la capital. La colaboración entre el Bosque de Chapultepec y Adidas vincula la actividad física con una iniciativa de carácter ambiental.

¿Cuándo y dónde será la Carrera Nocturna 2026?

Las inscripciones ya están disponibles a través de la plataforma ASdeporte. Estos son los detalles principales del evento:

  • Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

  • Lugar: Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

  • Distancias: 6 y 11 kilómetros.

  • Experiencia: carrera nocturna con iluminación especial, intervenciones visuales y videomapping.

  • Causa: restauración del Orquideario del Bosque de Chapultepec.

  • Organizadores: Bosque de Chapultepec y adidas.

  • Inscripciones: plataforma ASdeporte.

El Castillo de Chapultepec fue sede de un evento organizado por la FIFA rumbo al Mundial 2026 / Redes.