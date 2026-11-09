El Bosque de Chapultepec y Adidas anunciaron la Carrera Nocturna 2026, un evento que combinará deporte, naturaleza y tecnología en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de México. La competencia se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre y contará con dos distancias: 6 y 11 kilómetros.
La justa tendrá como escenario la Primera y Segunda Sección del bosque, donde los participantes podrán recorrer sus caminos durante la noche y disfrutar de una experiencia que incluirá intervenciones visuales, iluminación especial y proyecciones de videomapping.
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Carrera Nocturna 2026: una experiencia entre naturaleza y tecnología
Además del desafío deportivo, la competencia busca ofrecer una perspectiva diferente del Bosque de Chapultepec. A lo largo del recorrido habrá elementos visuales y tecnológicos que acompañarán a los corredores, con el propósito de transformar el entorno en una experiencia nocturna.
La combinación de arte, iluminación y naturaleza será uno de los atractivos de esta edición, que busca convocar tanto a corredores experimentados como a personas que quieran participar en una actividad recreativa.
Carrera Nocturna de Chapultepec: ¿cuál es la causa de 2026?
Uno de los objetivos principales de esta edición será apoyar la restauración del Orquideario del Bosque de Chapultepec, espacio dedicado a la conservación y difusión de distintas especies vegetales.
De esta manera, la carrera busca que la participación de los corredores también contribuya a las labores de preservación del patrimonio natural de la capital. La colaboración entre el Bosque de Chapultepec y Adidas vincula la actividad física con una iniciativa de carácter ambiental.
¿Cuándo y dónde será la Carrera Nocturna 2026?
Las inscripciones ya están disponibles a través de la plataforma ASdeporte. Estos son los detalles principales del evento:
Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.
Lugar: Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.
Distancias: 6 y 11 kilómetros.
Experiencia: carrera nocturna con iluminación especial, intervenciones visuales y videomapping.
Causa: restauración del Orquideario del Bosque de Chapultepec.
Organizadores: Bosque de Chapultepec y adidas.
Inscripciones: plataforma ASdeporte.