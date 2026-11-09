Un Corgi se perfila para ser la próxima estrella de la NFL al poner en aprietos a más de uno

Lo que debía ser una divertida carrera de perros durante el medio tiempo del partido entre Carolina y Denver terminó en una persecución sobre el emparrillado

La NFL tuvo un protagonista inesperado en la Semana 9 y no fue precisamente un jugador. Durante el descanso del encuentro entre Carolina Panthers y Denver Broncos, un pequeño corgi se robó los reflectores al escapar de sus cuidadores y protagonizar una auténtica jugada de escapismo que hizo correr a varios trabajadores por todo el campo.

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El corgi puso en aprietos a los trabajadores de Carolina

Todo comenzó con la tradicional carrera de corgis que los Panthers organizaron como parte del entretenimiento de medio tiempo en el Bank of America Stadium. Sin embargo, cuando terminó la competencia, uno de los perros decidió que todavía tenía mucho terreno por recorrer y se negó a abandonar el emparrillado.

El pequeño animal comenzó a correr de un lado a otro, mientras al menos cuatro trabajadores intentaban detenerlo sin demasiado éxito.

Con rápidos movimientos y varios cambios de dirección, el canino consiguió esquivar entre cinco y seis intentos de derribarlo, como si estuviera escapando de los defensivos de la NFL.

El pequeño corgi se escapó de todos los cuidadores | Captura

La persecución se extendió hasta la zona de la yarda 40, donde finalmente consiguieron atraparlo después de varios intentos fallidos. La escena provocó risas entre los aficionados y también retrasó el regreso de los equipos para disputar la segunda mitad del encuentro.

La persecución del perro se volvió viral en redes sociales

El momento también llegó a las transmisiones deportivas, donde Scott Hanson, conductor de NFL RedZone, narró la persecución como si se tratara de una jugada decisiva.

El canino mostró sus dotes de corredor de bola | Captura

El comentarista destacó los cambios de dirección del perro y bromeó con que había conseguido avanzar cerca de 100 yardas antes de ser detenido.