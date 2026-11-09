La NFL tuvo un protagonista inesperado en la Semana 9 y no fue precisamente un jugador. Durante el descanso del encuentro entre Carolina Panthers y Denver Broncos, un pequeño corgi se robó los reflectores al escapar de sus cuidadores y protagonizar una auténtica jugada de escapismo que hizo correr a varios trabajadores por todo el campo.
El corgi puso en aprietos a los trabajadores de Carolina
Todo comenzó con la tradicional carrera de corgis que los Panthers organizaron como parte del entretenimiento de medio tiempo en el Bank of America Stadium. Sin embargo, cuando terminó la competencia, uno de los perros decidió que todavía tenía mucho terreno por recorrer y se negó a abandonar el emparrillado.
El pequeño animal comenzó a correr de un lado a otro, mientras al menos cuatro trabajadores intentaban detenerlo sin demasiado éxito.
Con rápidos movimientos y varios cambios de dirección, el canino consiguió esquivar entre cinco y seis intentos de derribarlo, como si estuviera escapando de los defensivos de la NFL.
La persecución se extendió hasta la zona de la yarda 40, donde finalmente consiguieron atraparlo después de varios intentos fallidos. La escena provocó risas entre los aficionados y también retrasó el regreso de los equipos para disputar la segunda mitad del encuentro.
La persecución del perro se volvió viral en redes sociales
El momento también llegó a las transmisiones deportivas, donde Scott Hanson, conductor de NFL RedZone, narró la persecución como si se tratara de una jugada decisiva.
El comentarista destacó los cambios de dirección del perro y bromeó con que había conseguido avanzar cerca de 100 yardas antes de ser detenido.
La narración y las imágenes del corgi escapando rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los aficionados compararon sus movimientos con los de algunos de los corredores más destacados de la liga. Incluso hubo bromas sobre la posibilidad de que algún equipo lo contratara por su capacidad para evitar tacleadas.