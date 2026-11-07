Larissa Riquelme, la 'Novia del Mundial' en 2010, contó la situación que están viviendo en Paraguay

Larissa Riquelme, quien alcanzó fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010 al convertirse en la popular 'Novia del Mundial', atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida económica y laboral.

La modelo y ahora periodista deportiva paraguaya se mostró visiblemente afectada al hablar sobre la crisis financiera que golpea a su país, luego de que sus ahorros y parte de sus inversiones quedaran comprometidos por la situación de Ueno Bank.

Larissa Riquelme también es conductora de televisión | MEXSPORT

¿Qué dijo?

Durante una entrevista con el canal argentino A24, Riquelme explicó que durante varios años depositó buena parte del dinero que consiguió con su trabajo en dicha institución bancaria. La comunicadora no pudo contener la emoción al reconocer que detrás de esos recursos se encuentran años de esfuerzo y sacrificios, por lo que la incertidumbre sobre su patrimonio también representa un duro golpe en el terreno personal.

“Nueve años de mi sacrificio están en ese banco”, expresó entre lágrimas, antes de manifestar su preocupación por las consecuencias que está dejando esta situación entre la población paraguaya.

Santiago Peña enfrenta un juicio político en Paraguay tras la crisis financiera./especial

También hizo referencia a las familias que atraviesan dificultades para conseguir alimentos y cubrir sus necesidades más básicas: “Lamento mucho lo que está pasando en mi país, que muchas familias estén tocando puertas para pedir un vaso de agua o un plato de comida”.

La periodista deportiva dimensionó el alcance del problema al señalar que millones de personas se encuentran afectadas por la falta de disponibilidad de sus recursos. “Casi son tres millones de personas que estamos prácticamente sin plata”, manifestó.

Crisis financiera en Paraguay

Aunque reconoció que cuenta con otras fuentes de ingresos y mantiene dinero en diferentes instituciones, dejó claro que su principal inversión estaba concentrada en Ueno Bank. Sin embargo, el problema de Larissa no solamente está relacionado con sus ahorros. La paraguaya también trabajaba para VMedia, una empresa de comunicación vinculada al grupo empresarial relacionado con la institución financiera.

Según explicó, la estructura de la compañía comenzó a desmantelarse y los trabajadores recibieron indicaciones de esperar alrededor de 90 días para conocer qué sucedería con su situación laboral, sin que todos tuvieran una notificación formal sobre su futuro.

“Tomamos conocimiento de la situación por medio del Ministerio Público y algunos compañeros recibieron avisos, pero pocos fueron notificados formalmente”, relató durante la conversación. Además, explicó que también tiene una inversión de renta fija y que permanece a la espera de información oficial para conocer cuáles serán los siguientes pasos. La incertidumbre se extiende a cientos de trabajadores que buscan respuestas sobre sus empleos y los ingresos que dejaron de percibir.

Larissa Riquelme durante un partido de Paraguay en Copa América | AP

El caso de Ueno Bank provocó preocupación en Paraguay después de que el Banco Central iniciara un procedimiento de resolución de la entidad por sus problemas de solvencia.