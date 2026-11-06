Eduardo Antonio habló sobre la complicada etapa que atraviesa, reconoció que no está generando suficientes ingresos y pidió apoyo para retomar su carrera en redes sociales

El influencer Eduardo Antonio Villalobos, conocido como El Doble Carne, compartió un mensaje en video para explicar la difícil situación personal que enfrenta. El creador de contenido reconoció que atraviesa problemas emocionales y económicos, por lo que ha disminuido la frecuencia con la que publica videos y busca nuevas oportunidades para continuar trabajando en redes sociales.

Su declaración llega después de que fuera vinculado a proceso en Sonora, junto con otros dos influencers, por su probable responsabilidad en los delitos de apología del delito y de un vicio. Sin embargo, también habló de los cambios que ha vivido en su carrera, particularmente después de separarse del proyecto Los Kakamas Show, donde anteriormente colaboraba con otros creadores.

El influencer reconoció que actualmente no genera suficientes ingresos con sus redes sociales./Especial

¿Por qué El Doble Carne atraviesa problemas económicos?

En su mensaje, el influencer aseguró que se encuentra bien de salud y permanece en su casa, pero reconoció que no atraviesa un buen momento emocional. También explicó que actualmente no cuenta con ingresos suficientes y que esta situación ha afectado su actividad en plataformas digitales.

En otra explicación sobre su situación laboral, señaló que comenzó como socio de Los Kakamas Show, pero terminó trabajando como empleado. Según su relato, existía un acuerdo verbal para repartir las ganancias, aunque con el tiempo recibió un sueldo y aseguró que no tenía claridad sobre cuánto se cobraba por los videos publicitarios. También afirmó que no recibe dinero por el contenido que continúa publicado en las plataformas del proyecto.

El Doble Carne formó parte del proyecto de entretenimiento Los Kakamas Show./Especial

¿Qué pidió El Doble Carne a sus seguidores?

El creador de contenido explicó que todavía no consigue monetizar sus propias redes sociales, por lo que busca recuperar su comunidad digital y abrirse camino con proyectos independientes. También reconoció que la separación de sus antiguos compañeros representó un cambio importante en su trayectoria, luego de haber formado parte de un proyecto que reunió a una comunidad cercana a los dos millones de seguidores.