El influencer sorprendió durante una conversación en La Granja VIP al revelar que tendría que entrenar boxeo para un combate en marzo

Una nueva pelea podría sumarse a la cartelera de Ring Royale 2027, el evento de boxeo entre celebridades y creadores de contenido organizado por Poncho de Nigris. Esta vez, los protagonistas serían Kunno y Ricardo Peralta, luego de que el primero mencionara durante su participación en La Granja VIP que tendría previsto subir al ring en marzo, una declaración que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre ambos influencers.

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La información surgió durante una conversación que Kunno sostuvo con Manelyk dentro del reality show, donde habló sobre los compromisos que tendría al salir del programa. Sin embargo, lo que parecía una charla cotidiana terminó convirtiéndose en una posible revelación sobre Ring Royale, ya que el creador de contenido no solo mencionó que necesitaría prepararse físicamente, sino que también señaló a Ricardo Peralta como su supuesto rival.

Kunno reveló que podría participar en Ring Royale 2027 / Especial

¿Kunno filtró su pelea contra Ricardo Peralta en Ring Royale?

Durante su estancia en La Granja VIP, Kunno comentó que, una vez que terminara su participación en el programa, tendría que comenzar un entrenamiento de boxeo para estar listo antes de marzo. Sus palabras llamaron la atención de los demás participantes, especialmente porque hasta ese momento no se había anunciado públicamente su incorporación a la cartelera del evento.

“Yo saliendo tengo que entrenar dos meses de boxeo porque me toca pelear en marzo, bueno según yo”, expresó el influencer mientras conversaba con Mane, dejando entrever que ya tendría conocimiento de un posible compromiso deportivo.

Cuando sus compañeros le preguntaron si hablaba en serio, Kunno respondió afirmativamente y mencionó a Ricardo Peralta como la persona con la que supuestamente se enfrentaría. La revelación provocó sorpresa, debido a que ninguno de los dos había sido presentado oficialmente como participante de Ring Royale.

Ricardo Peralta fue mencionado como posible rival del influencer / Especial

¿Cuándo sería la pelea de Kunno y Ricardo Peralta?

De acuerdo con las declaraciones de Kunno, su posible participación estaría relacionada con Ring Royale, programado para el 14 de marzo de 2027. El influencer explicó que necesitaría aproximadamente dos meses de entrenamiento para prepararse, dependiendo de cuándo concluya su participación en La Granja VIP.

“Si Dios y el público lo permite, salgo en diciembre”, comentó al referirse a su posible salida del reality show, lo que le permitiría comenzar su preparación durante los primeros meses del próximo año.

El tiempo de entrenamiento sería uno de los principales retos para el creador de contenido, especialmente porque una pelea de boxeo requiere preparación física, técnica y supervisión profesional, incluso cuando se trata de un evento de exhibición entre personalidades del entretenimiento.

Ring Royale está programado para el 14 de marzo de 2027 / Especial

¿Quiénes participarán en Ring Royale 2027?

Ring Royale es un proyecto impulsado por Poncho de Nigris, que busca reunir a figuras del entretenimiento, influencers y personalidades de las redes sociales en combates de boxeo.

El evento está previsto para el 14 de marzo de 2027 y, de acuerdo con la información difundida hasta el momento, entre los nombres mencionados para formar parte del espectáculo se encuentran Wendy Guevara, Óscar Burgos, Konan y Masad Altamimi, aunque todavía no se ha presentado la totalidad de los enfrentamientos.

La propuesta sigue la tendencia de los eventos que combinan deporte y entretenimiento digital, donde la rivalidad entre creadores de contenido, las transmisiones en redes sociales y la expectativa de los aficionados forman parte importante del espectáculo.