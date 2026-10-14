Casi tres décadas después del crimen que conmocionó al mundo del hip-hop, el responsable recibió una sentencia de 40 años a cadena perpetua

Casi 30 años después del asesinato de Tupac Shakur, uno de los crímenes más recordados en la historia de la música estadounidense llegó a un momento decisivo. Duane “Keffe D” Davis fue sentenciado a un mínimo de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua por organizar el homicidio del legendario rapero, quien fue atacado a balazos en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996 y murió seis días después, cuando tenía apenas 25 años.

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La sentencia fue dictada por la jueza Carli Kierny, quien dirigió un mensaje al acusado antes de anunciar la condena. Davis, de 63 años y antiguo líder de la pandilla Southside Compton Crips, había sido declarado culpable de asesinato el pasado 31 de agosto, después de un juicio en el que sus propias declaraciones sobre el crimen se convirtieron en una parte fundamental de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Duane “Keffe D” Davis fue sentenciado a un mínimo de 40 años de prisión / Especial

¿Cuántos años de prisión recibió el responsable del asesinato de Tupac?

De acuerdo con la resolución judicial, Duane Davis deberá cumplir al menos 40 años de prisión, aunque su condena contempla la posibilidad de permanecer encarcelado de por vida. La jueza también determinó que se le acreditarán 731 días correspondientes al tiempo que ya permaneció detenido antes de recibir su sentencia.

Durante la audiencia, Kierny recordó la gravedad del crimen y el impacto que provocó tanto en la familia de Tupac como entre millones de seguidores alrededor del mundo.

"Usted no tiene derecho a arrebatarle un hombre a su familia", dijo la jueza Carli Kierny antes de dictar sentencia contra Davis. "No tiene derecho a quitarle la vida, todo su futuro, y simplemente quedar impune. Especialmente cuando ese hombre es Tupac Shakur".

La jueza también destacó que, pese al paso de las décadas, el asesinato del artista nunca quedó en el olvido y que las autoridades finalmente lograron llevar ante la justicia a uno de los principales involucrados.

"El mundo nunca lo olvidó ni olvidó su muerte, y Las Vegas tampoco. Nos tomó 30 años, pero ahora usted va a enfrentar a la justicia por lo que hizo el 7 de septiembre de 1996", afirmó.

Tupac viajaba en un automóvil BMW negro cuando fue atacado a balazos / Especial

¿Quién es Duane “Keffe D” Davis y qué relación tuvo con la muerte de Tupac?

Duane Davis fue identificado por los fiscales como el organizador del ataque armado contra Tupac Shakur, ocurrido después de una pelea entre integrantes del entorno del rapero y Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino del acusado. Según la investigación, el enfrentamiento tuvo lugar en el hotel MGM Grand de Las Vegas, después de una función de boxeo protagonizada por Mike Tyson y Bruce Seldon.

La Fiscalía sostuvo que Davis, quien ocupaba una posición importante dentro de los Southside Compton Crips, organizó el tiroteo como represalia por la agresión contra su sobrino. Aunque los investigadores no afirmaron que él hubiera accionado el arma, señalaron que participó directamente en la planeación y ejecución del ataque, lo que permitió responsabilizarlo penalmente por el asesinato.

Aquella noche, Tupac viajaba en un automóvil BMW negro junto a Marion “Suge” Knight, cofundador de Death Row Records, cuando otro vehículo se aproximó y desde su interior comenzaron a disparar. Cuatro balas impactaron al cantante, una de ellas le provocó una lesión grave en un pulmón. El rapero permaneció hospitalizado hasta el 13 de septiembre de 1996, cuando finalmente murió a consecuencia de las heridas.

El rapero permaneció hospitalizado hasta el 13 de septiembre de 1996, cuando finalmente murió / Especial

Las declaraciones de Duane Davis que ayudaron a resolver el caso

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue que las propias palabras de Duane Davis terminaron convirtiéndose en evidencia fundamental. Durante años, el acusado habló públicamente sobre su conocimiento del asesinato en entrevistas, documentales y podcasts, hasta que en 2019 publicó unas memorias en las que relató su versión de los acontecimientos.

En aquel libro, Davis aseguró conocer detalles que otras personas desconocían sobre los asesinatos de Tupac y Christopher Wallace, mejor conocido como The Notorious B.I.G., dos figuras cuya rivalidad quedó vinculada a uno de los episodios más violentos de la historia del hip-hop.

"Soy uno de los únicos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac que también conoce la historia mucho más amplia sobre las razones por las que mataron tanto a Tupac como a Biggie… Conozco la verdadera p**a historia", escribió.

Los fiscales argumentaron que, al publicar voluntariamente aquella información, Davis dejó sin efecto la protección que había obtenido mediante un acuerdo previo de cooperación con las autoridades. Dicho acuerdo estaba relacionado con investigaciones sobre delitos de drogas y contemplaba que determinada información proporcionada por él no pudiera utilizarse en su contra.

Sin embargo, la jueza determinó que las declaraciones incluidas en sus memorias y otros testimonios eran admisibles durante el juicio, lo que permitió que sus relatos sobre el asesinato fueran examinados como parte de las pruebas.

¿Por qué asesinaron a Tupac Shakur en Las Vegas?

La investigación reconstruyó una serie de acontecimientos que comenzaron la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando miles de personas acudieron al MGM Grand para presenciar la pelea entre Mike Tyson y Bruce Seldon. Tupac y Davis se encontraban en Las Vegas, aunque formaban parte de grupos distintos vinculados a rivalidades entre pandillas de Los Ángeles.

Después de la función, Orlando Anderson fue agredido por Tupac y personas de su entorno, de acuerdo con los testimonios y las pruebas presentadas durante el proceso. Los fiscales sostuvieron que Davis y sus acompañantes decidieron buscar al rapero para vengarse y posteriormente lo localizaron cuando viajaba como pasajero en el automóvil de Suge Knight.

Durante una entrevista realizada por la policía en 2008, Davis relató que había entregado un arma a otro ocupante del vehículo, Deandre Smith, antes de que su sobrino Orlando Anderson disparara contra Tupac.