El peleador georgiano denunció que fue atacado por Usman y un grupo de acompañantes mientras concedía una entrevista en Abu Dhabi

Lo que debía ser una semana de promoción para un evento de lucha terminó en un escándalo. Merab Dvalishvili denunció haber sido víctima de una agresión por parte de Usman Nurmagomedov y varios acompañantes, quienes presuntamente lo sorprendieron por la espalda mientras realizaba una entrevista en el lobby de un hotel en Abu Dhabi.

El excampeón de peso gallo de UFC apareció posteriormente en un video con el rostro ensangrentado, heridas alrededor del ojo izquierdo y la nariz, mientras recibía atención médica. Las imágenes del altercado fueron difundidas por Ilia Topuria, aunque posteriormente eliminó su publicación.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento entre Dvalishvili y Nurmagomedov?

Merab Dvalishvili y uno de sus acompañantes quedaron ensangrentados | Captura

A través de sus redes sociales, el peleador georgiano aseguró que Usman y sus acompañantes llegaron por detrás y comenzaron a golpearlo tanto a él como a un amigo que lo acompañaba. También denunció que, mientras estaban en el suelo, continuaron las agresiones y el personal de seguridad lo sujetaba.

"¿Qué clase de peleadores son ustedes? Si quieren pelear, hagámoslo como hombres", fue parte del reclamo de Dvalishvili, quien calificó de cobarde la manera en que presuntamente fue atacado. Por su parte, hasta los primeros reportes del incidente, el equipo de Nurmagomedov no había ofrecido una versión pública de lo sucedido.

La confrontación no es un episodio aislado, pues existe una rivalidad entre la familia Nurmagomedov y el georgiano desde su enfrentamiento con Umar Nurmagomedov en UFC 311, en enero de 2025.

En aquella ocasión, Merab consiguió una victoria por decisión unánime y defendió su campeonato de peso gallo, propinándole a Umar la primera derrota de su carrera profesional.

Merab Dvalishvili retiene título de peso gallo | CRÉDITO X:UFC_CA

¿La pelea afectará sus próximos compromisos?

El incidente también genera preocupación por los compromisos que ambos peleadores tienen programados en Real American Freestyle (RAF), cuya función en Abu Dhabi se celebrará este sábado 14 de noviembre. Merab tiene previsto enfrentarse a Marlon Moraes, mientras que Umar Nurmagomedov se medirá con Urijah Faber.

Merab Dvalishvili fue golpeado por Usman Nurmagomedov | Captura

Usman, primo de Khabib Nurmagomedov y excampeón de peso ligero de PFL, no tiene combate programado en esa cartelera, pero su participación en el altercado elevó la tensión alrededor del evento.