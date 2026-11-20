Los surfistas nacionales destacaron en la jornada inaugural del torneo

El Pacífico Surf Open Cerritos 2026 comenzó con actividad en las playas de Baja California Sur, donde los surfistas mexicanos tomaron protagonismo durante la jornada inaugural de la competencia. Con olas de entre 1.2 y 1.8 metros, los representantes nacionales buscaron avanzar en las primeras rondas de la prueba masculina de la Qualifying Series (QS) 2,000.

Romeo y Vali Olea se roban la apertura

Entre los participantes que destacaron estuvieron los hermanos Romeo y Vali Olea, originarios de Cerritos, quienes aprovecharon su conocimiento de las condiciones locales para colocarse en la pelea por los primeros puestos del certamen.

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Vali Olea protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al conseguir una puntuación de 6.50 en una de sus mejores olas. Posteriormente, complementó su participación con otra ejecución que le permitió alcanzar un total de 12.00 puntos sobre 20 posibles en su manga.

El representante de Cerritos buscará mantener el ritmo en las siguientes etapas del torneo, en el que también participa su hermano Martín, con la intención de avanzar y competir por los primeros lugares ante los exponentes internacionales.

Romeo Olea, surfista mexicano en el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 | ALDO MARTÍNEZ

Nesher Díaz se lleva la Pacífico Expression Session

La jornada inaugural también contó con la Pacífico Expression Session, una exhibición en la que los participantes mostraron sus habilidades y recursos técnicos sobre las olas de Cerritos.

El ganador fue el mexicano Nesher Díaz, originario de Puerto Escondido, quien realizó una rotación completa con la mano derecha y consiguió aterrizar la maniobra con fuerza para quedarse con el reconocimiento de la sesión.

Díaz tendrá ahora la oportunidad de trasladar ese desempeño a la competencia oficial, pues espera su debut en la ronda 64 cuando se reanude la actividad del certamen.

La siguiente convocatoria del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 está programada para el viernes 20 de noviembre, a las 7:30 horas (tiempo del centro de México), cuando continuará la búsqueda de los surfistas por avanzar en el torneo.