César Belmonte advierte que Pumas CU ya olvidó lo que pasó contra Borregos Monterrey

El coach de los auriazules aseguró que ahora la prioridad es trabajar para llegar en las mejores condiciones a las semifinales de los 14 Grandes de ONEFA

Pumas CU consiguió su boleto a las semifinales de los 14 Grandes de la ONEFA tras aplastar 42-10 a Burros Blancos del IPN; sin embargo, el siguiente reto será mucho más complicado, visitar a Borregos Monterrey, equipo que durante la temporada regular les propinó una contundente derrota de 73-20.

Podría interesarte Otros Deportes Pumas CU aplasta a Burros Blancos y se instala en las Semifinales de ONEFA

César Belmonte apuesta por el trabajo para enfrentar a Borregos

César Belmonte, entrenador en jefe de los universitarios, dejó claro que no piensa quedarse anclado en lo sucedido. En charla con Récord, el estratega aseguró que la memoria debe ser corta y que el enfoque está puesto en lo que viene.

"La memoria es corta en nosotros, hay que trabajar. Siempre estamos trabajando en lo que viene, en lo que queremos, en la proyección del futuro. Lo que pasó ya no lo podemos controlar y lo que sí podemos ahorita es lo que vamos a hacer", expresó.

Pumas CU ante Burros Blancos | Prensa ONEFA

Para el entrenador auriazul, la clave para competir en una instancia tan importante será mantener la disciplina y fortalecer todos los aspectos físicos y mentales.

"El trabajo que tiene que ver con lo técnico, con lo táctico, con lo físico, con lo mental. Cuando nosotros estemos justamente en eso, cumpliendo cada una de ellas, la fórmula para ganar estará cerca", explicó.

Pumas CU ante Burros Blancos | Prensa ONEFA

Pumas reconoce el poderío de Borregos Monterrey, pero va por la victoria

Belmonte también reconoció la calidad del próximo rival, al que los universitarios ya conocen después de medirse durante la campaña regular. No obstante, descartó que exista temor ante el equipo regiomontano.

"Es un gran equipo; de ninguna manera podemos echarlo de menos, ni mucho menos. Vamos con esa mentalidad de ganar, de hacer las cosas bien", sentenció.