Pumas CU aplasta a Burros Blancos y se instala en las Semifinales de ONEFA

Pumas CU aplasta a Burros Blancos y se instala en las semifinales de ONEFA | Prensa ONEFA

Los auriazules se impusieron 42-10 al equipo del IPN en los Cuartos de Final de los 14 Grandes

Pumas CU no se tentó el corazón y apaleó 42-10 a Burros Blancos del IPN para avanzar a las semifinales de los 14 Grandes de la ONEFA, en una tarde en la que la comunidad universitaria volvió a mostrar ese orgullo auriazul que corre por las venas.

Pumas volvió a brillar bajo el mando del coach César Belmonte, quien en su primera temporada al frente del equipo ha cumplido con las expectativas. Sin embargo, la estirpe universitaria no se conforma con llegar a semifinales: la meta es aspirar al campeonato, aunque eso comenzará a definirse la próxima semana.

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Pumas impuso condiciones desde el primer cuarto

Los auriazules tomaron la delantera rápidamente con un envío de Leonardo Garza a Ángel Reyes. Para el segundo cuarto, Burros Blancos descontó con un gol de campo de Mixel Franco.

Ese fue el único daño que pudo hacer el equipo del IPN durante buena parte del encuentro, ya que Pumas consiguió 21 puntos sin respuesta para encaminarse a una contundente victoria.

Alonso Báez fue el artífice de un par de jugadas que terminaron en las diagonales: primero, con una impresionante devolución de 99 yardas y, posteriormente, con un acarreo de 28 yardas.

Pumas CU ante Burros Blancos | Prensa ONEFA

Poco antes del medio tiempo, Emiliano Sánchez tomó los controles de la ofensiva universitaria debido a una lesión de Garza, pero el escenario no lo intimidó y encontró a Hussein Santillán con un pase de dos yardas para ampliar la ventaja.

Para el tercer cuarto, el IPN descontó con un envío de Aldo Herrera a José Luis Esteva, pero en plena guerra de Goya contra Huelum, Jahdiel Ponce regresó 100 yardas una patada de salida para colocar la pizarra 35-10.

Sánchez volvió a conectar un pase de anotación, ahora con Kin Xanhun Villafuerte. Sin embargo, Burros Blancos no bajó los brazos y volvió a sumar con una anotación de Orlando Vega y la posterior conversión de dos puntos.

Pumas CU ante Burros Blancos | Prensa ONEFA

Pumas podría tener una revancha ante Borregos Monterrey

Con este resultado, las semifinales de los 14 Grandes de la ONEFA se disputarían posiblemente el viernes, con los enfrentamientos entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla, así como Borregos Monterrey frente a Pumas CU.

Cabe recordar que, durante la temporada regular, el choque entre los lanudos regiomontanos y los felinos capitalinos terminó con una contundente victoria de 73-20 a favor de los regios.

Por ello, un nuevo enfrentamiento entre ambos representaría una oportunidad de revancha para Pumas CU, que buscará dejar atrás aquel resultado y dar un paso más hacia el campeonato.