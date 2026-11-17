Zverev termina el año como número 1 del mundo entre dudas por su récord ante los mejores

Alexander Zverev besa el trofeo que lo acredita como el número uno del mundo | AP

El alemán conquistó dos Grand Slams y defendió su liderato mundial ante los cuestionamientos por las lesiones de sus rivales

Alexander Zverev sugirió que sus dos títulos de Grand Slam que ganó este año bajarían un peldaño tras recibir otro trofeo este lunes: el honor de terminar el año como el número 1 del mundo.

El presidente del circuito, Andrea Gaudenzi, le entregó a Zverev la enorme copa de plata durante las Finales ATP. “El año pasado, al jugar este torneo, pensé: ‘Sí, quizá pueda ganar un Grand Slam, quizá pueda hacerlo bien durante el año’. Pero ni siquiera imaginé que podría estar aquí sosteniendo este trofeo”, aseguró Zverev durante la ceremonia. “Es el mayor logro de mi carrera estar sosteniendo este trofeo”.

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Alexander Zverev defiende su lugar como número 1 del ranking ATP

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se perdieron largos tramos este año por lesiones, pero Zverev siguió ganando. Conquistó el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos, este mes ascendió al primer puesto del ranking. Aun así, Zverev ha tenido que defender su ranking en medio de las críticas de que solo fue resultado de las lesiones de Alcaraz y Sinner.

“Definitivamente creo que tuve la mejor temporada de todos”, afirmó Zverev el domingo después de vencer a Rafael Jodar en su debut en las Finales ATP. “Por respeto, hay que tener en cuenta que, sí, Jannik ha estado lesionado desde Wimbledon. No hay duda de eso. Y Carlos también ha estado lesionado durante un tiempo este año. (Pero) en los Grand Slams… yo fui el mejor jugador del mundo, sin duda”, indicó.

Alexander Zverev después de ganarle a Rafael Jodar | AP

Además de sus títulos en París y Nueva York, Zverev también alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y fue finalista en Wimbledon este año, al perder ante los eventuales campeones Alcaraz y Sinner, respectivamente. Alcaraz se perdió 4 meses y medio y dos Grand Slams a mitad de año por una lesión en la rodilla derecha, mientras que Sinner terminó su temporada antes de tiempo y no ha jugado desde Wimbledon por una lesión en la rodilla derecha. “Teniendo todo en cuenta, se trata de tener la mejor temporada y los mejores 12 meses, y creo que yo he tenido los mejores 12 meses”, manifestó el alemán.

Las estadísticas de Zverev ante los mejores tenistas del mundo

Zverev tiene un registro de 4-9 contra jugadores del top 10 este año y no ha vencido a Alcaraz ni a Sinner. Cinco de las derrotas de Zverev ante jugadores del top 10 este año fueron contra Sinner.

“Es un robot, no un ser humano”, bromeó Zverev al sugerir que no se contaran las derrotas ante Sinner. Las otras derrotas de Zverev ante jugadores del top 10 fueron contra Alcaraz, Taylor Fritz y Alex de Minaur, quien lo venció dos veces. Las victorias de Zverev ante jugadores del top 10 fueron contra Fritz, Ben Shelton (en la final del Abierto de Estados Unidos), De Minaur y Jodar.

Jannick Sinner en Wimbledon | AP