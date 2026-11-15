La estadounidense retuvo el título de peso gallo tras imponerse a una de las máximas leyendas de las MMA

UFC 334 dejó una noche llena de emociones, sorpresas y actuaciones memorables en el Madison Square Garden de Nueva York. La cartelera tuvo como grandes protagonistas a Kayla Harrison y Ciryl Gane, quienes defendieron sus respectivos campeonatos ante Amanda Nunes y Josh Hokit, aunque con caminos muy distintos para conseguirlo.

En el combate coestelar, Harrison firmó una de las victorias más importantes de su carrera al someter a Amanda Nunes con un mataleón en el cuarto asalto. La estadounidense aprovechó su superioridad en el combate cuerpo a cuerpo y sus credenciales en el judo, disciplina en la que conquistó dos medallas de oro olímpicas, para neutralizar a una de las peleadoras más dominantes en la historia de la UFC.

Nunes regresó a la actividad después de más de tres años alejada del octágono, pero no pudo recuperar el protagonismo que la convirtió en una leyenda de las artes marciales mixtas. La derrota abrió nuevamente el debate sobre quién merece ser considerada la mejor peleadora de todos los tiempos (GOAT), una discusión que ahora coloca a Harrison como una de las principales candidatas.

Kayla Harrison vs Amanada Nunes UFC 334 | AP

Ciryl Gane sobrevive al caos de Josh Hokit

En la pelea estelar, Ciryl Gane tuvo que recurrir a toda su experiencia para superar a Josh Hokit por decisión unánime y conservar el campeonato indiscutido de peso pesado. El estadounidense llegó invicto y con la intención de imponer un ritmo frenético, una estrategia que complicó al francés durante buena parte del enfrentamiento.

Hokit mantuvo la presión y avanzó constantemente hacia su rival, incluso después de recibir numerosos golpes. Gane encontró dificultades para controlar el combate y, por momentos, mostró frustración ante la resistencia del estadounidense, quien consiguió llevar la pelea hasta el quinto asalto con posibilidades de dar la sorpresa.

Sin embargo, la experiencia de 'Bon Gamin' terminó marcando la diferencia en el último episodio. El francés encontró la manera de inclinar las tarjetas a su favor y consiguió su primera defensa del cinturón de peso pesado. Ahora, su siguiente desafío podría estar relacionado con el ganador del enfrentamiento entre Alex Pereira y Sergei Pavlovich, aunque Tom Aspinall también aparece en el panorama.

Ciryl Gane vs Josh Hokit | AP

Luis Gurule protagoniza una de las sorpresas de la noche

Otra de las grandes noticias del UFC 334 llegó con Luis Gurule, quien derrotó por decisión unánime a Bilal Hasan. El peleador, que anteriormente había vencido a Dani Bárez, ofreció una exhibición de lucha y grappling para frenar las expectativas que rodeaban a su rival, considerado una de las nuevas promesas de la división mosca.

Por su parte, Caio Borralho hizo valer su experiencia para imponerse también por decisión unánime a Yousri Belgaroui. En tanto, Kevin Holland y Uros Medic protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la función, luego de que los jueces decretaran un empate mayoritario, pese a que el serbio había recibido una penalización de un punto.