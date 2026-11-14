Donovan Carrillo rompe su récord personal en el programa corto y se mete al podio provisional en Skate America

El patinador artístico mexicano sumó 86.49 puntos, ubicándose en el tercer puesto

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo firmó una de las mejores exhibiciones de su carrera al establecer su mejor marca personal en un programa corto con 86.49 puntos dentro del Grand Prix Skate America, certamen que se disputa en Everett, Washington. Con esta calificación, el atleta jalisciense se colocó en el tercer lugar de la clasificación general, ubicándose únicamente por detrás del estadounidense Ilia Malinin (líder con 96.74 unidades) y del japonés Sota Yamamoto (segundo con 91.29 puntos), resultado que lo mantiene de lleno en la pelea por conquistar una medalla histórica.

Saliendo como el segundo competidor a la pista, Carrillo cautivó al público y a los jueces con una rutina musicalizada por el cantante belga Stromae, apostando por una combinación de alta dificultad técnica y gran expresión artística.

El mexicano abrió su presentación ejecutando con éxito una combinación de cuádruple salchow y triple toe loop; aunque posteriormente sufrió un tropiezo en un cuádruple toe loop individual que restó algunas décimas, logró reponerse con temple para cerrar con un triple axel impecable y una secuencia de pasos de máxima precisión.

¿Cuándo vuelve a competir Donovan Carrillo en el programa libre de Skate America?

Con la clasificación al rojo vivo y distancias cortas entre los punteros, el representante mexicano buscará asegurar su lugar en el podio durante la jornada decisiva de este fin de semana.

Carrillo regresará a la pista de hielo este sábado para presentar su programa libre, una rutina de mayor duración y complejidad técnica en la que buscará pulir los detalles de su primera salida.

Donovan Carrillo patinaje artístico varonil. / AP