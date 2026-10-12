¡México lo hizo otra vez! Donovan Carrillo conquista la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026

Donovan Carrillo volvió a poner el nombre de México en lo más alto | X:@conadeoficial

El mexicano se impuso en la competencia de patinaje artístico en Dundee, Escocia

Donovan Carrillo volvió a poner el nombre de México en lo más alto del patinaje artístico sobre hielo al conquistar la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026, celebrado en Dundee, Escocia.

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El mexicano se impuso en la prueba individual varonil con una puntuación total de 234.63 unidades, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y celebrar una nueva conquista internacional en su carrera deportiva.

Carrillo logró marcar la diferencia y cerrar su participación con el mejor resultado de la clasificación masculina, dejando buenas sensaciones de cara a los siguientes compromisos de la temporada.

Donovan Carrillo en competencia | AP

El mexicano encontró en la pista escocesa el escenario ideal para demostrar sus condiciones técnicas y artísticas. Su desempeño le permitió alcanzar los 234.63 puntos, una cifra con la que aseguró el primer puesto de la competencia por encima de sus rivales.

¿Cómo quedó completado el podio?

La segunda posición correspondió al israelí Mark Gorodnitsky, quien también completó una actuación destacada, aunque no le alcanzó para superar la puntuación del representante mexicano. El podio lo completó el suizo Ean Weiler, encargado de quedarse con la medalla de bronce.

Donovan ha participado en campeonatos mundiales y en los Juegos Olímpicos de Invierno, experiencias que han fortalecido su recorrido competitivo y lo han convertido en una de las figuras más reconocidas de México en los deportes invernales.

Así quedó el podio en el Tayside Trophy 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

Donovan suma un logro más

La medalla de oro obtenida en Dundee se suma a los momentos que han marcado la carrera del patinador y refuerza las expectativas sobre sus próximas presentaciones.

Esta medalla es la primera para Donovan Carrillo en este año. En 2025 cosechó dos preseas de plata con el Bavarian Open y el Challenge Cup en el plano internacional