El combate principal tendrá como protagonistas a Ciryl Gane y Josh Hokit, quienes se enfrentarán por el campeonato mundial de peso pesado

La UFC 334 se celebrará este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, con una cartelera de 13 combates y dos campeonatos mundiales en disputa. La función comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que las peleas estelares arrancarán a las 20:00 horas. Los aficionados mexicanos podrán seguir la transmisión completa en vivo a través de Paramount+, plataforma que ofrecerá todos los enfrentamientos de la jornada.

El combate principal tendrá como protagonistas a Ciryl Gane y Josh Hokit, quienes se enfrentarán por el campeonato mundial de peso pesado. El francés buscará defender su cinturón ante el estadounidense en una pelea que cerrará la actividad de la noche, aunque su horario exacto dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

La función también contará con el regreso de Amanda Nunes, quien volverá al octágono para enfrentar a Kayla Harrison por el campeonato de peso gallo femenino. El enfrentamiento será uno de los principales atractivos de una cartelera que reunirá a peleadores de distintas divisiones en uno de los escenarios más reconocidos de Nueva York.

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¿A qué hora empieza UFC 334 y dónde ver EN VIVO en México?

La actividad de UFC 334 estará dividida en tres bloques, comenzando con las primeras preliminares a las 16:00 horas. Posteriormente, las peleas preliminares iniciarán a las 18:00 horas, mientras que la cartelera estelar está programada para comenzar a las 20:00 horas, todos los horarios correspondientes al centro de México.

La transmisión estará disponible mediante Paramount+, servicio de streaming que ofrecerá la función completa para el público mexicano. De acuerdo con la programación proporcionada para Latinoamérica, los suscriptores podrán disfrutar de los combates sin necesidad de realizar un pago adicional por evento.

Además de las dos peleas por campeonato, la cartelera principal incluirá enfrentamientos como Caio Borralho contra Yousri Belgaroui, Uroš Medić frente a Kevin Holland y Bilal Hasan ante Luis Gurule. Estos combates formarán parte de la actividad previa a las dos disputas por los títulos mundiales.

Ciryl Gane, tras un combate | AP

¿Cuál es la cartelera completa de UFC 334?

La cartelera de UFC 334 contará con 13 enfrentamientos distribuidos entre las primeras preliminares, las preliminares y las peleas estelares. Entre los participantes también aparecen Stephen Thompson, Drew Dober y Jim Miller, quienes buscarán sumar una victoria en sus respectivas divisiones.

El Madison Square Garden recibirá una nueva función de artes marciales mixtas con dos campeonatos en juego. La actividad concluirá con el enfrentamiento entre Gane y Hokit, después de una jornada que comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la noche del sábado.

Cartelera estelar — 20:00 horas

Ciryl Gane vs. Josh Hokit | Campeonato de peso pesado

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes | Campeonato de peso gallo femenino

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui | Peso medio

Uroš Medić vs. Kevin Holland | Peso wélter

Bilal Hasan vs. Luis Gurule | Peso mosca

Peleas preliminares — 18:00 horas

Stephen Thompson vs. Charles Radtke | Peso wélter

Drew Dober vs. Chris Duncan | Peso ligero

Jim Miller vs. Terrance McKinney | Peso ligero

Donte Johnson vs. Cesar Almeida | Peso pactado

Primeras preliminares — 16:00 horas