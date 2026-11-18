Alessandro Costa busca saldar cuentas con Amir Albazi: “Sé que soy mejor de lo que fui en la primera pelea”

El brasileño quiere aprovechar UFC Fight Night 294 en Qatar para cobrar revancha de la derrota que sufrió ante el iraquí en 2022

Alessandro Costa tiene una cuenta pendiente en la UFC y este sábado 21 de noviembre tendrá la oportunidad de saldarla. El peleador brasileño se enfrentará nuevamente a Amir Albazi en UFC Fight Night 294, en Qatar.

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Ambos ya se enfrentaron en 2022 y en aquella ocasión, Albazi se quedó con la victoria. Sin embargo, desde entonces, Costa ha buscado la oportunidad de volver a compartir el octágono con el iraquí para demostrar que es un peleador diferente.

“He buscado esta pelea desde hace tiempo. Siempre he sabido que puedo ser un peleador diferente al que fui en nuestro primer enfrentamiento. No se había presentado la oportunidad en todo este tiempo, pero creo que llegó en el momento exacto. Estoy muy feliz y motivado por esta revancha”, expresó el brasileño en charla con RÉCORD.

Alessandro Costa busca mejorar su posición en el ranking | IG alessandrocostabjj

¿Por qué Alessandro Costa asegura que llega mejor preparado?

Para Costa, el tiempo que ha transcurrido desde aquel primer enfrentamiento ha sido fundamental para evolucionar dentro de la UFC. El brasileño considera que ahora cuenta con más experiencia, ha enfrentado a rivales de alto nivel y ha tenido la oportunidad de entrenar con peleadores que lo han ayudado a crecer.

Alessandro Costa afrontará su cuarto compromiso de este año | UFC

Además, dejó claro que la revancha no tiene ningún ingrediente personal. Incluso reveló que ha coincidido con Albazi en varias ocasiones en el UFC Performance Institute de Las Vegas, donde han tenido oportunidad de conversar y expresar su interés por volver a enfrentarse.

Una victoria que puede acercarlo a la pelea por el título

Costa también sabe que derrotar a Albazi tendría un impacto importante en sus aspiraciones dentro de la división. El iraquí ocupa una posición dentro del Top 10 del ranking, por lo que vencerlo representaría un salto significativo y lo acercaría a los nombres que disputan los primeros lugares.

“Estoy seguro de que, si le gano a Albazi, voy a ocupar su lugar en el ranking. Si él está en el número ocho, quiero llegar a esa posición. Cada vez estoy más cerca de una oportunidad por el título y sé que una victoria como esta puede ayudarme a conseguirlo”, explicó.

Alessandro Costa es otro talento que apareció en el Contender Series | UFC

Aunque tiene claro que quiere seguir escalando posiciones, el brasileño no se obsesiona con un rival en particular ni tiene un nombre marcado para su siguiente combate.