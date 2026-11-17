Tiger Woods anuncia su regreso al golf tras más de dos años de ausencia; en este torneo volverá a participar

El histórico golfista estadounidense volverá a competir en diciembre en el Hero World Challenge de Bahamas, torneo que organiza y que marcará su primera aparición desde julio de 2024

Tiger Woods está de regreso, ya que después de más de dos años alejado de la competencia profesional, el estadounidense confirmó su participación en el Hero World Challenge, certamen que se disputará del 3 al 6 de diciembre en Albany Golf Club, en Bahamas.

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La noticia fue confirmada este martes, luego de que su nombre apareciera entre las últimas incorporaciones al torneo, que contará con 20 participantes. Junto a Woods también fueron anunciados Rickie Fowler y Gary Woodland, quienes completaron el grupo de jugadores para la edición de este año.

¿Cuándo fue la última vez que Tiger Woods jugó un torneo?

Tiger Woods durante uno de los torneos de la PGA | AP

La última aparición de Woods en una competencia individual ocurrió en julio de 2024, durante el Abierto Británico disputado en Royal Troon, Escocia, donde no consiguió superar el corte. Desde entonces, diferentes problemas físicos y situaciones personales le impidieron regresar a los torneos.

Durante 2025, el ganador de 15 majors sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera de actividad durante todo el año. Además, en octubre de ese mismo años se sometió a una nueva cirugía de espalda, la séptima de su carrera, para reemplazar un disco lumbar.

Tiger Woods durante el Abierto de Phoenix | AP

A estos problemas se sumó el accidente automovilístico que protagonizó en marzo de 2026 en Florida, por el que fue detenido.

¿Quiénes participarán en el Hero World Challenge?

Tiger Woods antes de una competencia | AP