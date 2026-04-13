Rory McIlroy gana el Masters dos años seguidos para unirse a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods

Rory McIlroy se unió a una compañía más selecta el domingo en el Masters cuando se despegó con un par de birdies alrededor de Amen Corner y, como de costumbre, guardó un poco de drama para el final antes de ocupar su lugar en la historia de Augusta National como apenas el cuarto campeón con títulos consecutivos.

En una ronda final en la que tres jugadores tenían una ventaja de dos golpes, McIlroy tomó el control definitivo con un golpe audaz sobre Rae’s Creek a 7 pies para birdie en el par-3 del hoyo 12. Luego pegó un drive de 350 yardas en el par-5 del 13 que preparó otro birdie para ponerse tres golpes arriba.

Hubo algunos momentos delicados, incluido un golpe que pasó por encima del green del par-3 del 16 que le obligó a usar la pendiente para dejarla cerca para par, y un drive descontrolado en el 18 que terminó más cerca del fairway del 10. Pero embocó para bogey y un 71 de 1 bajo par para una victoria por un golpe sobre Scottie Scheffler.

Mcllroy celebra que se queda con el campeonato l AP

Hace un año, su victoria en desempate sobre Justin Rose convirtió a McIlroy en apenas el sexto jugador con el Grand Slam de su carrera. Con otra chaqueta verde, McIlroy se unió a Tiger Woods, Nick Faldo y Jack Nicklaus como los únicos ganadores repetidos del Masters.

“Unos cuantos hicieron una arremetida, pero nada como Justin el año pasado con ese 66”, dijo McIlroy. “Algo de buen juego de mi parte y, afortunadamente, algunos no vinieron por mí este año”.

Mcllroy dejó el drama para el final

Mcllroy al coronarse campeón l AP

McIlroy se mantuvo firme cuando embocó el último putt para terminar con 12 bajo par 276. No hubo alivio como el año pasado de pasar 17 años intentando ganar el Masters. Esto fue pura alegría.

Fue más desconsuelo para Rose, y frustración para los otros que tuvieron una oportunidad.

Rose tenía una ventaja de dos golpes que se evaporó alrededor de Amen Corner con dos bogeys y un par de tres putts. No pudo recuperar suficiente terreno el resto del camino y tuvo que conformarse con un tercer casi en el Masters.

Cameron Young perdió su ventaja de dos golpes mucho antes con un bogey de tres putts largo en el par-3 del sexto y haciendo bogey en el siguiente hoyo cuando pegó un wedge desde el fairway a un búnker. A un golpe de distancia al llegar a los últimos nueve, Young cerró con nueve pares seguidos.

En cuanto a Scheffler, el jugador número 1 del mundo estaba en posición de destrozar el récord del Masters con la mayor remontada de 36 hoyos en la historia. Estaba 12 golpes atrás al entrar al fin de semana. Se puso a dos golpes al acercarse al giro. Pero encadenó 11 pares seguidos — eso no iba a ser suficiente durante una ronda final con banderas accesibles para crear emoción.

Scheffler se queda en segundo lugar

Scheffler tuvo que conformarse con su tercer segundo lugar en los majors, además de cuatro títulos. Su fin de semana de 65-68 lo convirtió en el primer jugador desde 1942 en jugar sin bogeys el fin de semana en Augusta.

“Di una buena pelea para darme una oportunidad”, dijo Scheffler.

Rose, a los 45 años intentando convertirse en el segundo campeón más veterano del Masters detrás de Jack Nicklaus (46) en 1986, hizo sentir como si este fuera su momento. Hizo un birdie de lo más improbable con un golpe desde entre los árboles a un pie en el séptimo. Ese fue el inicio de tres birdies seguidos para cerrar los primeros nueve y darle la ventaja.

Pero su approach al 11 se fue muy a la derecha y no pudo salvar el par. Su golpe de salida en el 12 fue largo, y su delicado chip no llegó al green, lo que llevó a otro bogey. Y luego su putt de águila de 30 pies en el par-5 del 13 se pasó 8 pies del hoyo y falló el putt para birdie.

“Oportunidad que se escapó”, dijo Rose. “De ninguna manera estaba libre y claro y no estaba ni cerca de tener el trabajo hecho, pero estaba justo en posición. ... Realmente estaba en control. Y la mentalidad era atravesar la línea de meta, no solo intentar hacerlo.

“Estaba jugando muy bien, pero el impulso cambió para mí alrededor de Amen Corner”.

Mcrollroy se queda con la gloria

Al final fue un campeón ya familiar, McIlroy, antes atormentado por su persecución de la chaqueta verde y ahora un ganador dos veces cuyo amor por el Masters solo se profundiza.