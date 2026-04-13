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¿Existen universos paralelos? Esto explica la UNAM sobre el multiverso

Algunas teorías comparan estos universos con “islas” aisladas en el espacio y el tiempo./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:06 - 12 abril 2026
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El multiverso plantea que podrían existir otros universos más allá del observable

La posibilidad de que existan otros universos además del nuestro no solo pertenece a la ciencia ficción. Desde hace algunos años, este planteamiento ha sido abordado por la comunidad científica bajo el concepto de multiverso, una idea que busca explicar aspectos del cosmos que aún no tienen una respuesta definitiva.

De acuerdo con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el término no corresponde a una sola teoría, sino a distintos modelos que coinciden en algo: el universo observable podría ser solo una parte de una realidad mucho más amplia.

Según este enfoque, lo que se conoce como universo tiene un límite definido por el llamado horizonte cósmico, que marca hasta dónde es posible observar. Más allá de esa frontera no hay información disponible, ya que la luz de esas regiones no ha llegado hasta nosotros.

Según la UNAM, el universo visible tiene un límite conocido como horizonte cósmico./ Pixabay

¿Qué hay más allá del universo observable?

Desde la perspectiva científica, este límite no implica que el universo termine ahí. Al contrario, se plantea que podrían existir otras regiones completamente separadas, funcionando como universos independientes, sin posibilidad de interacción.

En ese sentido, se ha descrito esta idea como la existencia de “islas separadas por un vasto océano de espacio y tiempo”, una forma de explicar cómo podrían coexistir estos espacios sin conexión entre sí.

Incluso, algunos modelos sugieren que, si el espacio es lo suficientemente extenso, podrían repetirse configuraciones de materia, lo que abriría la posibilidad de universos similares al nuestro.

Científicos sugieren que podrían existir regiones separadas como universos independientes./ Pixabay

¿Qué dice la ciencia sobre el multiverso?

A pesar de lo que plantean estas teorías, no existe evidencia directa que confirme la existencia de otros universos. Esta es una de las principales limitantes del multiverso, ya que no puede observarse ni medirse con la tecnología actual.

Sin embargo, diversas propuestas dentro de la física teórica ofrecen argumentos para considerarlo. Entre ellas, la inflación cósmica, que plantea una expansión acelerada del universo tras el Big Bang, lo que podría haber generado múltiples universos aislados.

También la mecánica cuántica, en algunas de sus interpretaciones, sugiere la posibilidad de múltiples realidades derivadas de un mismo evento. A esto se suma la teoría de cuerdas, que introduce la existencia de dimensiones adicionales que podrían dar lugar a otros universos.

Para la UNAM, aunque no haya pruebas concluyentes, el estudio del multiverso es relevante porque permite explorar los límites del conocimiento actual y abrir nuevas preguntas sobre la estructura del cosmos y la realidad.

La idea del multiverso busca explicar fenómenos que la ciencia aún no comprende del todo./ Pixabay
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