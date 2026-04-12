Regreso a clases CDMX 13 de abril: operativo con 14 mil policías y cuenta regresiva al fin de ciclo

El regreso a las aulas en la Ciudad de México viene acompañado de un amplio operativo de seguridad. Este lunes 13 de abril de 2026, miles de estudiantes de nivel básico retoman actividades tras el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que las autoridades capitalinas activaron un dispositivo especial para garantizar un retorno seguro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un total de 14 mil 225 elementos, quienes estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos de la capital, principalmente en zonas escolares y vialidades con alta afluencia.

Desde primeras horas del día, específicamente a partir de las 6:00 de la mañana, los uniformados iniciarán labores de vigilancia en planteles de preescolar, primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas.

Autoridades buscan garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia./ RS

¿Cómo será el operativo de seguridad por el regreso a clases?

El dispositivo contempla la participación de distintas corporaciones, entre ellas la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial, así como personal de tránsito y seguridad escolar. Su presencia se concentrará en accesos a escuelas, calles cercanas y avenidas principales.

Para reforzar estas acciones, se contará con el apoyo de más de mil 300 vehículos oficiales, además de motocicletas, ambulancias y unidades especializadas del ERUM, que estarán listas para atender cualquier emergencia.

También se suman aeronaves del agrupamiento Cóndores, las cuales realizarán sobrevuelos en la ciudad como parte de las tareas de prevención y vigilancia.

Aún restan cerca de 95 días para que concluya oficialmente el ciclo escolar./ RS

El monitoreo desde los centros C2 y C5 permitirá dar seguimiento en tiempo real a la movilidad, con el objetivo de evitar congestionamientos y responder de forma inmediata ante cualquier incidente.

¿Listas y listos para el regreso a clases? 🎒📚



Es momento de preparar mochilas, útiles, uniformes y lo mejor de todo: volver a ver a tus amigas, amigos y docentes. 👩‍🏫👨‍🏫



Las vacaciones terminaron pero la diversión en la escuela continua. 🎉¡Nos vemos el lunes en las aulas! 📅🏫 pic.twitter.com/5v2tTORDcV — SEP México (@SEP_mx) April 11, 2026

¿Cuántos días faltan para que termine el ciclo escolar 2025-2026?

Tras el regreso a clases, el calendario de la SEP entra en su recta final. Al corte de este domingo 12 de abril de 2026, aún quedan poco más de tres meses para concluir el ciclo escolar, cuya fecha oficial de cierre está marcada para el 16 de julio de 2026.

En términos generales, restan cerca de 95 días naturales, aunque si se consideran únicamente los días efectivos de clases —de lunes a viernes y descontando suspensiones— el periodo se reduce a alrededor de 60 días hábiles.

Antes de llegar al cierre del ciclo, todavía hay fechas importantes. En mayo, no habrá clases el día 1 por el Día del Trabajo, el 5 por la Batalla de Puebla y el 15 por el Día del Maestro. Además, el 29 de mayo se realizará una sesión del Consejo Técnico Escolar.

El dispositivo contará con apoyo de ambulancias, motocicletas y helicópteros Cóndores./ RS