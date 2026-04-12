Portada RÉCORD 12 Abril 2026
Lo Último
09:41 César Montes rescató el empate para Lokomotiv Moscú ante Dynamo Majachkalá
09:35 ¿Problemas en el estacionamiento? Jugadores de Cruz Azul se marcharon del Estadio Banorte a pie
09:19 Al descenso: Tottenham cae ante Sunderland y se mete en la zona roja de la Premier
08:53 Tyson Fury regresa del retiro por quinta vez con victoria sobre Arslanbek Makhmudov
08:51 ¡Borrado! Fidalgo se queda en la banca en empate entre Betis y Osasuna
08:34 Union Berlin hace historia con Marie-Louise Eta como la primera mujer en dirigir en la Bundesliga varonil
08:07 Regalan butacas del Estadio Azteca a los aficionados del América
07:56 México buscará convencer a la joya Da’vian Kimbrough
07:42 Con Johan Vásquez como capitán, Genoa venció a Sassuolo en la Serie A
07:00 A 60 días del Mundial: 'No era Penal', una de las polémicas más grandes en las Copas del Mundo
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