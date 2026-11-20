Vali y Romeo Olea buscan revancha y sueñan con el doblete en el Open Cerritos 2026

Los hermanos mexicanos avanzaron en sus respectivas mangas y tienen como objetivo mejorar sus resultados de la edición anterior

Los hermanos Vali y Romeo Olea, originarios de Cerritos, Baja California Sur, comenzaron con el pie derecho su participación en el Pacífico Surf Open Cerritos 2026. Los surfistas mexicanos superaron sus respectivas mangas durante las primeras rondas del certamen y ahora tienen la mira puesta en mejorar sus resultados respecto a la edición anterior, con la posibilidad de encontrarse en una misma manga y pelear por los primeros dos lugares.

Podría interesarte Otros Deportes World Surf League 2026 junta al mundo en Baja California Sur

Con el conocimiento de la playa y sus condiciones buscarán aprovechar esa 'ventaja' para avanzar en la competencia masculina de la Qualifying Series (QS) 2,000. Para Vali, el torneo también representa una oportunidad de reivindicarse, asegurando que la ilusión esta a tope.

"Es increíble que haya vuelto este evento. El año pasado no me fue muy bien, así que este año intento pasar de las tres rondas, pero es fantástico que todo el mundo pueda venir aquí a surfear y pasárselo en grande", afirmó Romeo Olea.

El deseo de los hermanos no se limita a avanzar en el torneo, pues también contemplan la posibilidad de enfrentarse directamente en una de las siguientes etapas. Aunque comparten el objetivo de conseguir un buen resultado para México.

"Fue alucinante ver cómo mi hermano, Vali, pasaba de ronda. Ojalá podamos tener una manga juntos e intentar quedar primero y segundo. Pero, la verdad, tengo muchas ganas de ganarle a mi hermano", declaró Romeo.

Romeo Olea, surfista mexicano en el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 | ALDO MARTÍNEZ

¿Cómo fue el arranque de los hermanos Olea?

En el aspecto deportivo, Romeo consiguió una puntuación de 6.75 con una combinación de dos giros, lo que le permitió cerrar su manga con 12.75 unidades. Por su parte, Vali alcanzó una calificación de 6.50 en una de sus olas y terminó con 12.00 puntos, resultados que les permitieron continuar en la competencia.

Vali también destacó la importancia de comenzar con una buena puntuación, pues le permitió ganar confianza para asi poder buscar nuevas maniobras durante su participación. Además, reconoció que conocer la playa de Cerritos representa una ventaja al momento de interpretar el comportamiento de las olas.

"Empezar una manga con un 6.50 es muy bueno para la confianza. Te sientes bien surfeando y puedes seguir intentándolo para hacer más cosas así", confesó.

Nesher Díaz surfista en competencia en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

El surfista mexicano también señaló que ha trabajado para mejorar su nivel desde la edición anterior y que espera reflejar esa preparación en el resultado de este año.