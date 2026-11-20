Los hermanos Romeo y Vali Olea encabezan la participación mexicana en la competencia

El Pacífico Surf Open Cerritos 2026 comenzó con actividad en las olas de Baja California Sur, donde los surfistas mexicanos buscan aprovechar su condición de locales para avanzar en la competencia masculina de la Qualifying Series (QS) 2.000 de la World Surf League (WSL). La segunda jornada del torneo arrancará el viernes 20 de noviembre a partir de las 11:00 (hora centro de México) y estará disponible en las páginas del evento.

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¿Cómo fue el arranque de la competencia?

Durante la jornada inaugural, las condiciones del mar permitieron desarrollar las rondas 74 y 72 masculinas, con olas de entre 1.2 y 1.8 metros. Los competidores tuvieron que mostrar sus habilidades en la rompiente de Cerritos para conseguir un lugar en la ronda 64, instancia reservada para los mejores clasificados.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

Vali Olea destacó con una actuación en la que consiguió una puntuación de 6.50, gracias a una combinación de maniobras sobre las olas derechas e izquierdas. Por su parte, Romeo también forma parte de la delegación mexicana que busca avanzar en el certamen y aprovechar la oportunidad de competir en su localidad.

La actividad del campeonato continuará este viernes 20 de noviembre, aunque los organizadores realizarán una reunión a las 7:30 horas (tiempo del centro de México) para determinar si las condiciones del mar permiten reanudar la competencia y establecer un horario de inicio.

Además de las rondas competitivas, el evento contará con la sesión 'Pacífico Expression', una exhibición que permitirá conocer más sobre la evolución del surf en Cerritos y el talento que ha surgido en esta región de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Pacífico Surf Open Cerritos 2026?

La transmisión en vivo del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 estará disponible el sábado 21 y domingo 22 de noviembre a través de la plataforma oficial de la World Surf League.

Romeo Olea, surfista mexicano en el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 | ALDO MARTÍNEZ

Los aficionados podrán seguir las competencias y las actuaciones de los representantes mexicanos mediante el sitio WorldSurfLeague.com, donde se ofrecerá la cobertura EN DIRECTO de las jornadas del fin de semana.