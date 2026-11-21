¡Que suene el mariachi! Adán Sánchez adelanta a México ante Rumania en el Mundial Sub-17

El delantero de Rayados abrió el marcador al minuto 55 con un potente derechazo y no pudo contener las lágrimas tras conseguir su primera anotación en la Copa del Mundo de Qatar 2026.

¡México ya encontró el camino al gol en Qatar! La Selección Mexicana Sub-17 se puso al frente en el marcador ante Rumania gracias a una espectacular anotación de Adán Sánchez, quien hizo estallar de emoción a sus compañeros y aficionados durante el debut del Tricolor en el Mundial de la categoría.

Fue al minuto 55 cuando el delantero mexicano sacó un potente derechazo para vencer al guardameta rumano y colocar el 1-0 en el encuentro. La anotación tuvo un significado especial para el atacante, quien no pudo contener las lágrimas después de celebrar el primer gol de México en esta edición de la Copa del Mundo Sub-17.

¿Quién es Adán Sánchez, el goleador de México ante Rumania?

Adán Sánchez Múzquiz es un delantero mexicano de 17 años que forma parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey y fue convocado por Jürgen Castañeda para representar al Tricolor en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

El atacante llegó a la competencia como una de las alternativas ofensivas del conjunto nacional. Durante el proceso de clasificación mundialista, destacó por su capacidad goleadora, al registrar cinco anotaciones en las eliminatorias, de acuerdo con la información previa al torneo.

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

México busca comenzar con el pie derecho en Qatar 2026

El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda integra el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela. Después de su presentación ante los europeos, el Tricolor tendrá que enfrentar a Camerún el próximo martes 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos frente a Venezuela el viernes 27.

México busca conquistar su tercer campeonato mundial de la categoría, luego de levantar el trofeo en Perú 2005 y como anfitrión en 2011.