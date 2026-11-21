La Leyenda Azul ya tiene a sus dos finalistas | EMILIANO CÁRDENAS

Los dos gladiadores sobrevivieron a una eliminatoria de diez excampeones y se enfrentarán el próximo 27 de noviembre en la Arena México para buscar convertirse en el primer bicampeón del torneo

La Leyenda Azul ya tiene a sus dos finalistas de la edición 2026. Bárbaro Cavernario y Hechicero consiguieron su boleto a la última instancia del tradicional torneo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), después de superar una complicada eliminatoria en la Arena México. Ahora, ambos gladiadores se enfrentarán el próximo viernes 27 de noviembre para definir al nuevo ganador de una de las preseas más importantes de la empresa.

En una competencia que reunió a diez luchadores que ya habían conquistado este reconocimiento, únicamente dos lograron sobrevivir a las eliminaciones. El resultado dejó un enfrentamiento entre dos generaciones del pancracio, con el actual campeón del certamen y un Hechicero que buscará recuperar el reconocimiento que obtuvo en 2023.

¿Cómo fue la eliminatoria de la Leyenda Azul 2026?

La batalla comenzó con Atlantis, quien consiguió eliminar a El Terrible para convertirse en el primer luchador en abandonar la competencia.

Posteriormente, Hechicero hizo lo propio con Toscano, mientras que Último Guerrero terminó con las aspiraciones del propio Atlantis, uno de sus más grandes rivales.

Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) | EMILIANO CÁRDENAS

La eliminatoria continuó con Blue Panther, quien consiguió eliminar a Último Guerrero por una gran movida desde lo alto de la 3.ª cuerda. Por su parte, Bárbaro Cavernario hizo valer su condición de campeón defensor al dejar fuera a Euforia.

Hechicero volvió a demostrar su capacidad dentro del cuadrilátero al eliminar a Ángel de Oro, mientras que Místico consiguió superar a Blue Panther en un gran llaveo contra llaveo. Sin embargo, el Príncipe de Plata y Oro tampoco pudo llegar a la final, pues Bárbaro Cavernario terminó con su participación.

Bárbaro Cavernario tras función | EMILIANO CÁRDENAS

Bárbaro Cavernario y Hechicero buscan hacer historia

La final del próximo viernes tendrá un ingrediente especial, ya que ninguno de los ganadores anteriores ha conseguido conquistar dos veces el torneo. Por ello, tanto Bárbaro Cavernario como Hechicero tendrán la oportunidad de convertirse en el primer bicampeón de la Leyenda Azul.

El Cavernario llega como monarca defensor después de conquistar la edición de 2025, mientras que Hechicero sabe lo que significa levantar este reconocimiento, pues se quedó con la victoria en 2023.

El torneo nació en octubre del año 2000 como un homenaje a Blue Demon, una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana. Su primera edición fue conquistada por Blue Panther y, desde entonces, ha reunido a grandes exponentes de las divisiones de peso semicompleto y completo.