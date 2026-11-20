Diez ganadores de ediciones anteriores buscarán su boleto a la gran final del certamen que rinde homenaje a Blue Demon

La Arena México se prepara para recibir una de las competencias más tradicionales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este viernes 20 de noviembre se celebrará una nueva edición del Torneo Leyenda Azul, certamen que rinde homenaje a la trayectoria de Blue Demon y que reunirá a diez luchadores que ya saben lo que significa conquistar este reconocimiento.

La eliminatoria tendrá un ingrediente especial, pues todos los participantes son ganadores de ediciones anteriores. Místico, Blue Panther, Último Guerrero, Bárbaro Cavernario, Toscano, Ángel de Oro, El Terrible, Atlantis, Euforia y Hechicero se enfrentarán para encontrar a los dos finalistas que disputarán el trofeo el próximo viernes 27 de noviembre.

¿Cuál es la historia del Torneo Leyenda Azul del CMLL?

El Torneo Leyenda Azul nació en octubre del año 2000 como un reconocimiento a Blue Demon, uno de los personajes más importantes en la historia de la lucha libre mexicana. Su primera edición tuvo como ganador a Blue Panther, quien recibió el reconocimiento directamente de manos del propio Demonio Azul.

Una de las características que distingue a esta competencia es que está reservada para luchadores de las divisiones de peso semicompleto y completo, por lo que reúne a algunos de los gladiadores más fuertes y representativos de la empresa.

A lo largo de su historia, el torneo ha tenido diferentes formatos y no siempre se ha celebrado de manera consecutiva. Sin embargo, desde 2020 se convirtió nuevamente en una tradición anual dentro de la Arena México.

Blue Demon Jr. se encuentra fuera de peligro tras accidente automovilístico | IMAGO7

Estos son todos los ganadores que ha tenido el certamen:

2000: Blue Panther.

2003: Tarzan Boy (Toscano).

2004: Universo 2000.

2005: Hijo de Lizmark.

2006: Rey Bucanero.

2008: El Terrible.

2011: Mr. Niebla.

2012: Diamante Azul.

2014: Atlantis.

2016: Último Guerrero.

2017: Rush.

2020: Ángel de Oro.

2021: Soberano Jr.

2022: Euforia.

2023: Hechicero.

2024: Místico.

2025: Bárbaro Cavernario.

Con 17 ediciones celebradas hasta 2025, la competencia ha reconocido a diferentes generaciones de luchadores y se ha convertido en una vitrina para las figuras de las divisiones de mayor tonelaje del CMLL.

¿Quiénes participarán en la Leyenda Azul 2026?

Para esta edición, el Consejo Mundial de Lucha Libre decidió reunir a diez ganadores de años anteriores en una eliminatoria que definirá a los dos protagonistas de la gran final.

La lista está conformada por Blue Panther, ganador de la primera edición; Toscano, quien conquistó el torneo en 2003; Último Guerrero, vencedor en 2016; Atlantis, ganador en 2014; El Terrible, campeón en 2008; Ángel de Oro, quien lo conquistó en 2020; Euforia, ganador en 2022; Hechicero, vencedor en 2023; Místico, campeón en 2024, y Bárbaro Cavernario, quien llega como el monarca de la edición anterior.

Cartelera del Torneo Leyenda Azul 2026 | X @cmll

La eliminatoria se realizará este viernes 20 de noviembre en la Arena México, a partir de las 20:30 horas. La gran final está programada para el viernes 27 de noviembre, cuando los dos sobrevivientes buscarán quedarse con el reconocimiento que lleva el nombre de una de las máximas leyendas del pancracio nacional.

La función también contará con encuentros internacionales, entre ellos Máscara Dorada y Neón frente a Titán y Taiji Ishimori, además de la participación de Thunder Rosa, quien hará equipo con Marcela y Skadi para enfrentar a Olympia, Princesa Sugehit y Hera.