Participantes de Lucha Kingdom se toman una foto al final del evento | EMILIANO CÁRDENAS

La alianza entre el CMLL y NJPW dejó una noche de grandes combates, títulos en juego y resultados sorpresivos

Lucha Kingdom 2026 convirtió a la Arena México en el escenario de una noche internacional de lucha libre. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro-Wrestling (NJPW) reunieron a algunas de sus principales figuras en una función que dejó grandes enfrentamientos, campeonatos en juego y sorpresas para todos los aficionados presentes en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana.

La sorpresa de la noche llegó en el combate por el Campeonato Mundial Completo del CMLL, donde Zack Sabre Jr. consiguió destronar a Hechicero, poniendo fin a un reinado de 241 días. Además, Titán conquistó los Campeonatos de Parejas de NJPW Strong junto a Taiji Ishimori, quitándole oro a los Hermanos Chávez, mientras que Místico y Último Guerrero cerraron la velada con una importante victoria.

Kira y Galeón Fantasma destacan en los primeros combates de Lucha Kingdom

La función comenzó con Brillante Jr., Capitán Suicida y Rey Pegasus, quienes salieron con la mano en alto después de imponerse a Okumura, YOH y Master Wato en la lucha de apertura.

Posteriormente, Kira tuvo una complicada prueba internacional al enfrentarse a Syuri por el Campeonato Femenil IWGP. La representante del CMLL hizo todo lo posible para conseguir la victoria y llevarse el cinturón, pero no logró destronar a la campeona japonesa.

Uno de los triunfos más importantes de la primera parte de la función fue para Galeón Fantasma. Difunto, Furia Roja, Zandokan Jr. y Barboza tuvieron que trabajar para superar a Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato, pero finalmente consiguieron una victoria de gran valor para la agrupación del CMLL.

Syuri vence a Kira en Lucha Kingdom | EMILIANO CÁRDENAS

En otro enfrentamiento, Doukiy SHO consiguieron imponerse a la dupla poblana conformada por Xelhua y Guerrero Maya Jr., mientras que Titán y Taiji Ishimori protagonizaron uno de los resultados más destacados de la noche.

Los mexicanos y el representante de NJPW derrotaron a los Hermanos Chávez, Templario y Francesco Akira para conquistar los Campeonatos de Parejas de NJPW Strong.

Soberano Jr. y Takeshita consiguen importantes victorias

La representación mexicana continuó con Soberano Jr., quien tuvo una complicada batalla frente a Shota Umino. Sin embargo, el luchador del CMLL consiguió resolver el enfrentamiento a su favor y sumar una victoria importante ante uno de los representantes de NJPW.

Por su parte, Konosuke Takeshita protagonizó uno de los mejores combates de la velada al enfrentarse a Bárbaro Cavernario. En un impresionante mano a mano, el integrante de AEW y NJPW logró superar al luchador mexicano para llevarse el triunfo por la vía de la sumisión.

Konosuke Takeshita se saluda con Bárbaro Cavernario | EMILIANO CÁRDENAS

La lucha que se robó los reflectores fue la disputa por el Campeonato Mundial Completo del CMLL. Hechicero llegó como monarca, pero Zack Sabre Jr. consiguió derrotarlo en un enfrentamiento de alto nivel técnico para convertirse en el nuevo campeón, tras 20 minutos de pura acción a ras de lona.

Místico y Último Guerrero cierran Lucha Kingdom con una victoria

Para el evento estelar, Místico y Último Guerrero unieron fuerzas para enfrentarse a Yota Tsuji e Hirooki Goto, en un combate que reunió a cuatro figuras de México y Japón.

Finalmente, los representantes del CMLL consiguieron salir con la mano en alto y cerrar la función con una victoria ante los integrantes de NJPW.