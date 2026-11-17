Zack Sabre Jr. quiere otra batalla con Hechicero: lo reta a enfrentarlo en Japón por la revancha

El luchador británico reconoció la calidad del Alquimista del Ring y aseguró que vencerlo en la Arena México fue una victoria muy especial

Zack Sabre Jr. terminó con el reinado de Hechicero como Campeón Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). En el marco de Lucha Kingdom, celebrado en la Arena México, el británico consiguió imponerse al Alquimista del Ring para convertirse en el nuevo monarca de la división, en una de las victorias más importantes de su carrera.

Después de destronar al mexicano, Sabre Jr. habló en conferencia de prensa con medios de comunicación sobre lo que significó conseguir el campeonato en territorio mexicano, ante una afición que apoyaba a su representante, además de reconocer el nivel de su rival y la historia que ambos han construido alrededor del mundo.

Zack Sabre Jr. reconoce la calidad de Hechicero tras vencerlo en la Arena México

El nuevo campeón mundial pesado del CMLL destacó que, aunque su récord ante Hechicero es favorable, eso no refleja necesariamente lo complicado que han sido sus enfrentamientos.

Puede que sea 4-1 en el récord, pero no creo que eso corresponda a la verdadera realidad de los partidos. Esta noche fue una victoria muy, muy importante

El británico también reconoció la energía de la Arena México y el orgullo que sintió al protagonizar un combate de esta magnitud frente a una afición que respaldaba al luchador mexicano.

Creo que mostré que me desempeñé bien frente a un público hostil. Amo la energía de Arena México. Estoy orgulloso de tomar un combate en el que Hechicero y yo hemos viajado por todo el mundo y hemos hecho que sea parte de la arena más icónica del mundo

Zack Sabre Jr. vence a Hechicero en la Arena México durante Lucha Kingdom | EMILIANO CÁRDENAS

Además, Sabre Jr. aseguró que Hechicero es uno de los rivales más exigentes que ha encontrado desde el retiro de Bryan Danielson, tanto por sus capacidades técnicas como físicas.

Desde que se retiró Bryan Danielson, Hechicero es mi rival número uno, técnicamente y físicamente. Obviamente, su técnica es de clase mundial, pero tener un campeonato con él en su arena de casa es una especie diferente. Es un monstruo, puedo sentir su energía

Zack Sabre Jr. reta a Hechicero a una revancha en Japón

Finalmente, el británico reconoció que tuvo que dejar de lado su orgullo para conseguir el campeonato, pues aunque había prometido derrotar a Hechicero mediante una sumisión, terminó priorizando la conquista del título.

Quizás fue un poco chistoso, dije que iba a derrotarlo con una sumisión, pero pensé que un campeonato era más importante que mi orgullo

Zack Sabre Jr. posa con el campeonato mundial completo del CMLL | EMILIANO CÁRDENAS