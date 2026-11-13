Persephone conquista AEW y CMLL: ¿Por qué fue séptima en el PWI Women's 250 de 2026?

La mexicana tuvo el mejor año de su carrera dentro del periodo de evaluación de Pro Wrestling Illustrated

Persephone consiguió consolidarse tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como en All Elite Wrestling (AEW), con dos conquistas titulares que respaldan su reconocimiento internacional a la par de las mejores estrellas del mundo del Wrestling y Lucha Libre profesional.

La integrante del CMLL apareció en el séptimo lugar del PWI Women's 250 de 2026, ranking que reconoce a las mejores luchadoras del mundo. Entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, la mexicana consiguió conquistar el Campeonato Mundial Femenil del CMLL y el Campeonato TBS de AEW, además de participar en importantes funciones internacionales con ambas empresas.

¿Cómo se califica el listado?

Para elaborar sus rankings, Pro Wrestling Illustrated toma en consideración diferentes aspectos de la actividad de los luchadores durante un periodo de 12 meses. Entre ellos destacan los logros deportivos, los campeonatos conquistados, el récord de victorias y derrotas, la calidad técnica, la capacidad narrativa sobre el cuadrilátero, la influencia en la industria y el nivel de los rivales enfrentados.

No se trata únicamente de quién gana más combates o acumula más cinturones, sino también de la relevancia que consigue dentro de su empresa y el impacto que genera frente a la afición.

Persephone conquistó los campeonatos del CMLL y AEW

Uno de los momentos más importantes para Persephone llegó el 6 de marzo de 2026, durante La Noche de las Amazonas en la Arena México. En una función histórica dedicada a la lucha libre femenil, la mexicana derrotó a Mercedes Moné para convertirse en la nueva Campeona Mundial Femenil CMLL.

Persephone presume su cinturón del CMLL | INSTAGRAM: @cmll_mx

La victoria tuvo un significado especial porque terminó con el reinado de Mercedes, quien había conquistado el cinturón en junio de 2025 al vencer a Zeuxis en Grand Slam México. Persephone consiguió el triunfo después de conectar un espectacular Frog Splash desde la tercera cuerda, con el que aseguró la cuenta de tres y provocó la celebración de sus compañeras y aficionados.

A partir de entonces, la mexicana defendió su campeonato ante distintas rivales. Entre sus resultados destacados estuvieron sus victorias frente a Lacey Lane y Tessa Blanchard, además de una defensa internacional ante Billie Starkz, el 27 de junio, durante AEW Collision.

Su crecimiento también se reflejó en las oportunidades que recibió dentro de AEW. Aunque en marzo no pudo derrotar a Willow Nightingale por el Campeonato TBS, Persephone continuó sumando apariciones ante algunas de las principales figuras de la empresa.

Persephone en su pelea contra Garra Negra | INSTAGRAM: @cmll_mx

En junio participó en el torneo Owen Hart Foundation, donde llegó hasta los Cuartos de Final antes de caer frente a Hazuki. Posteriormente, derrotó a Julia Hart para clasificarse al combate Survival of the Fittest, en el que buscó nuevamente una oportunidad por el Campeonato TBS.

El momento más importante llegó el 30 de agosto, durante AEW All In en Wembley, Inglaterra. Persephone derrotó a Maya World para conquistar el Campeonato TBS y convertirse en doble campeona, al mantener simultáneamente el título mundial femenil del CMLL.

La victoria vino acompañada por el regreso de Britt Baker a la programación de AEW para ayudar a la mexicana a conseguir el campeonato, dando inicio a una alianza que también abrió una nueva rivalidad con Thunder Rosa.

Persephone en celebración en el CMLL | INSTAGRAM: @cmll_mx

Además de sus conquistas titulares, Persephone consiguió una importante victoria ante Kris Statlander durante AEW Dynamite: Grand Slam México, el 5 de agosto, en una presentación que le permitió destacar frente al público de la México Catedral.

En el CMLL también formó parte del equipo mexicano que derrotó a la representación internacional para conquistar el Grand Prix Internacional Femenil de 2025, el 24 de octubre, junto a figuras como La Catalina, Lluvia, Zeuxis y Olympia.

Místico y Persephone: dos figuras del CMLL en el Top 10 de PWI

El reconocimiento de Persephone también tiene un contexto especial para la lucha libre mexicana, pues Místico consiguió posicionarse entre los mejores exponentes masculinos del mundo en la edición 2026 del PWI 500.

Místico ganando el Grand Prix | CMLL

El ‘Rey de Plata y Oro’ terminó en el cuarto lugar de la clasificación general, solamente detrás de MJF, Cody Rhodes y CM Punk. El resultado representó uno de los reconocimientos internacionales más importantes de su trayectoria y confirmó el protagonismo que ha tenido el CMLL en el panorama mundial.

Persephone ocupó el séptimo puesto del PWI Women's 250, compartiendo el Top 10 con luchadoras como Stephanie Vaquer, Willow Nightingale, Thekla, Mercedes Moné, Saya Kamitani, Liv Morgan, Syuri, Rhea Ripley y Kris Statlander.