¡Pimpinela Escarlata reta a Omos! La luchadora asegura que no le teme al gigante

Con 40 años de trayectoria, Pimpinela Escarlata lanzó un desafío directo al imponente luchador y aseguró que su estatura no la intimida

Pimpinela Escarlata no se intimida ante nadie y está dispuesta a demostrarlo arriba del ring. La luchadora mexicana lanzó un reto directo a Omos a través de las redes sociales de AAA, dejando claro que el impresionante físico y la altura del gigante nigeriano no representan un obstáculo para ella.

Más de 40 años que lo respaldan

Después de lo acontecido en la Granja VIP, ‘Pimpi’ regresó a la Caravana Estelar en Héroes Inmortales para salir a la ayuda del Grande Americano en su lucha titular ante Dominik Mysterio por el Megacampeonato AAA.

En un momento de la lucha, Omos atacó a ‘Pimpi’, pero fue salvado por el enmascarado que acudió a su ayuda. Tras el evento, el mítico luchador lanzó un fuerte mensaje al integrante del Ojo y aseguró que, con cuatro décadas de trayectoria en la lucha libre, tiene la experiencia suficiente para enfrentarse al gigante y advirtió que no está buscando protagonizar una lucha convencional, sino un enfrentamiento directo.

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"Omos, tengo 40 años de trayectoria, tu altura no me espanta. Te reto a una pelea, no a una lucha", sentenció Pimpinela Escarlata.

El desafío llega en medio del regreso de Pimpinela a los cuadriláteros de AAA, donde buscará seguir demostrando que su experiencia y personalidad siguen vigentes dentro de la lucha libre mexicana.

Ahora queda por saber si Omos aceptará el reto del luchador mexicano y si este llegará a convertirse en un enfrentamiento sobre el cuadrilátero.