¡De Chile para el mundo! Stephanie Vaquer es la mejor luchadora del 2026

La chilena encabeza el Top 10 de las mejores gladiadoras de los últimos meses

Luego de que MJF fuera reconocido como el mejor luchador del 2026, Pro Wrestling Illustrated ha revelado la lista de las mejores diez luchadoras y, destacando en el primer lugar se encuentra Stephanie Vaquer, quien en muy poco tiempo dentro de WWE, ha logrado ser parte fundamental de la programación semana con semana.

Este top, lo completan luchadoras de distintas empresas y nacionalidades, destacando que, Persephone del CMLL, se encuentra en el séptimo peldaño, todo después de un espectacular reinado y múltiples apariciones en arenas de todo el mundo. AEW cuenta con mayoría de nombres en la lista de las diez mejores luchadoras del mundo.

Stephanie Vaquer, luchadora chilena | Mauricio Valdivia

Nunca mejor dicho: Stephanie Vaquer es: 'La Primera'

La mañana del 12 de noviembre de 2026 será recordada como la primera ocasión en que Stephanie Vaquer se posicionó en la cima de la lista de las mejores luchadoras del año para Pro Wrestling Illustrated, siendo la protagonista de un año magnífico para su carrera en general. Tanto en 2025 como anteriormente en 2024, la chilena ya había formado parte del listado, siendo dos veces seguidas el quinto puesto.

El segundo lugar ha sido ocupado por Willow Nightingale, la luchadora de AEW que hasta hace poco, era campeona mundial de la marca norteamericana; el Top 3 se completa con la presencia de Thekla. Llegando al cuarto peldaño aparece Mercedes Moné, quien apenas el año anterior fue el primer lugar.

Liv Morgan se adueña de la sexta plaza con un Royal Rumble y reinados mundiales ganados en su más reciente etapa dentro de WWE; ya en el séptimo peldaño se ha metido Persephone, quien tuvo un extraordinario reinado del campeonato TBS siendo ya una de las estrellas con contrato dual entre el CMLL y AEW. El octavo lugar ha sido otorgado para Syuri, con todo y su lesión reciente, Rhea Ripley ha sido la novena y, completando las primeras diez, Kris Stadtlander cierra el top.

Stephanie Vaquer, Becky Lynch y Liv Morgan combatiendo en Money in the Bank | wwe.com

¿Cuáles fueron los logros de Vaquer en el año?

La distinción que entrega Pro Wrestling Illustrated comprende un periodo de tiempo que va desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que esos meses son los que han inferido directamente en la manera de elegir a la mejor por parte de los miembros de la revista.

En todo ese tiempo, Stephanie Vaquer logro:

- Dos campeonatos mundiales femeninos de WWE, sumando un total de 237 días como monarca de la empresa

- Defensas titulares constantes y exitosas en su primer reinado de 210 días

- Campeona femenina Crown Jewel 2025 derrotando a la entonces otra campeona mundial Tiffany Stratton

- Consecución de su segundo reinado titular en Chile, su tierra natal y mediante un evento no televisado

- Premio Slammy como Breakout Superstar of the Year (la luchadora revelación del año)