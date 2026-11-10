Los capitanes de ambos equipos son Cody Rhodes y Rey Mysterio

El 9 de noviembre quedó marcado en el calendario como el primer día en el que comenzaron a confirmarse los miembros de la lucha clásica de cinco contra cinco para Survivor Series, en donde Cody Rhodes, capitaneando a sus compatriotas ha elegido a CM Punk y a Je'von Evans, mientras que Rey Mysterio ha reclutado para su bando al Sr. Dinero en el Banco, Penta.

En el segmento durante el que se anunció a Punk como el segundo miembro de los estadounidenses, Dominik Mysterio trató de agregarse a cualquiera de los dos equipos; sin embargo, ni su papá ni la 'Pesadilla Americana' quisieron que eso sucediera, dejando un segmento gracioso a su paso.

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Equipos de lujo para el regreso del Survivor Series

Cody Rhodes apareció en Monday Night Raw para hablar de su victoria más reciente en contra de Randy Orton; sin embargo, mencionó que quería pasar a lo siguiente, por lo que pidió la presencia del capitán rival, Rey Mysterio. Ambos se dijeron honrados de encabezar dicho combate, pero también agregaron que escogeran a lo mejor de cada país para ganar dicha lucha.

Fue entonces que apareció el 'Sucio' Dom junto a su amigo JD McDonaugh, para mencionar que aunque no le gusta la idea de que su papá sea capitán de un equipo, estaba dispuesto a dejar eso de lado para sumarse al equipo de México, pero Rey le negó la entrada; Dominik hizo lo mismo con Cody, pero también decidió declinar su oferta.

El exmegacampeón de AAA preguntó entonces quién era mejor que él como para sumarse al equipo de cualquier lado, siendo interrumpido por la música de CM Punk, quien se dirigió a Rhodes para decirle que "ha tenido una serie de desafortunadas derrotas, por lo que si estaba dispuesto a incluirlo para derrotar a otros cinco, estaba completamente listo".

Rey recluta al Mr. Money in the Bank

Por si el año de Penta no fuera lo suficientemente bueno, siendo el poseedor del maletín de Dinero en el Banco y, además, siendo el actual campeón por parejas de la marca roja, Rey Mysterio se acercó con él en backstage para decirle que sería un honor tenerlo en sus filas, algo a lo que Penta no tardó en responder de manera positiva.

Por usted y por México lo que sea, mi querido Rey

Sin embargo, hay un detalle más, pues Cody Rhodes en vestidores reclutó a Je'von Evans, la otra mitad campeona junto a Penta, por lo que ambos se encararon para decirse entre sí que, aunque sean amigos y actuales monarcas de la división tag team, darán el todo por el todo para sacar adelante a su país.