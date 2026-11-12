La Arena México vivió una intensa función de martes, en la que Máscara Dorada demostró su calidad sobre el cuadrilátero al imponerse a Villano III Jr. en el combate estelar. El científico hizo vibrar a los aficionados con espectaculares vuelos y resistencia ante los castigos del rudo, mientras que en otro de los encuentros de la noche quedó pactado un posible mano a mano entre Volcano y Akuma.
Luchadora independiente queda noqueada tras recibir fuertes patadas en el rostro durante una función
Máscara Dorada venció a Villano III Jr. con una espectacular estrella fugaz
El enfrentamiento estelar tuvo grandes emociones desde el inicio. Villano III Jr. intentó apagar el brillo de Máscara Dorada con fuertes castigos, entre ellos una doble quebradora y constantes ataques a la cabeza del técnico; sin embargo, el científico resistió cada ofensiva.
El momento más espectacular llegó cuando el llamado Chico Maravilla se lanzó desde la pantalla de la Arena México.