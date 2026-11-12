La Arena México vivió una intensa función de martes, en la que Máscara Dorada demostró su calidad sobre el cuadrilátero al imponerse a Villano III Jr. en el combate estelar. El científico hizo vibrar a los aficionados con espectaculares vuelos y resistencia ante los castigos del rudo, mientras que en otro de los encuentros de la noche quedó pactado un posible mano a mano entre Volcano y Akuma.