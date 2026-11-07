Hijo de Rey Misterio noquea a aficionado que lo agredió durante función de The Crash en Tijuana

El luchador recibió dos golpes en el abdomen por parte de un hombre que subió sin autorización al cuadrilátero; respondió con un impacto que lo mandó al suelo

La función por el 15 aniversario de The Crash en Tijuana fue un evento histórico para la lucha libre nacional, aunque desgraciadamente vivió un momento de tensión cuando un aficionado irrumpió en el cuadrilátero para agredir al Hijo de Rey Misterio, quien acababa de protagonizar el combate estelar de la noche frente a Xtreme Tiger.

El incidente ocurrió en el Auditorio Fausto Gutiérrez, donde ambos luchadores disputaron sus máscaras en una lucha de apuestas. Sin embargo, cuando todo estaba listo para conocer la identidad del perdedor, un espectador decidió subir al ring y atacar al gladiador fronterizo.

¿Qué fue lo que pasó con el Hijo de Rey Misterio en The Crash?

El hombre, que vestía una playera blanca, gorra y pantalones de mezclilla, se acercó al Hijo de Rey Misterio, quien se encontraba en uno de los esquineros sin hacer nada, y comenzó a golpearlo en el abdomen sin previo aviso.

En un primer momento, el luchador no respondió a la agresión. No obstante, después de recibir un segundo impacto, reaccionó con un golpe utilizando el dorso de su mano derecha, que terminó por derribar al aficionado.

Hijo de Rey Mysterio | CAPTURA DE PANTALLA

Debido a la fuerza del impacto y a que se encontraba cerca de las cuerdas, el sujeto perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la plataforma. Posteriormente, elementos de seguridad se acercaron para atender la situación.

Xtreme Tiger perdió la máscara ante Hijo de Rey Misterio

Pese al altercado que el aficionado tuvo con subirse al ring y agredir al luchador. Al final del combate, donde el Hijo de Rey Misterio salió avante en el evento central del 15 aniversario de The Crash, Xtreme Tiger perdió la lucha de apuestas frente al hijo de la leyenda y tuvo que cumplir con la estipulación, revelando su identidad ante el público.

Hijo de Rey Misterio se queda con la máscara de Xtreme Tiger en The Clash | CAPTURA DE PANTALLA