El directivo interrumpió la ceremonia de inducción de su madre al Salón de la Fama de AAA, anunció la suspensión indefinida de Rey Mysterio y lanzó una fuerte acusación en su contra

Es demasiado cine. La ceremonia de inducción de Marisela Peña al Salón de la Fama de AAA terminó en medio de la polémica. Durante la función de Héroes Inmortales, celebrada en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, Dorian Roldán irrumpió en el escenario para confrontar a Rey Mysterio y anunciar que quedaba suspendido indefinidamente de su puesto como gerente general de la Caravana Estelar.

El momento tomó un giro todavía más inesperado cuando Roldán cuestionó la cercanía entre el histórico luchador enmascarado y su madre. Incluso, aseguró tener pruebas de que ambos mantienen una relación, situación que, según su versión, estaría relacionada con el interés de Mysterio por tomar el control de la compañía.

¿Por qué Dorian Roldán suspendió a Rey Mysterio de AAA?

Durante su intervención en la ceremonia, Dorian presentó tres acusaciones contra Rey Mysterio para justificar la decisión.

La primera estuvo relacionada con las condiciones de trabajo del talento enviado a Estados Unidos, responsabilizándolo por las lesiones de Hijo del Vikingo y Mini Vikingo.

Rey Mysterio estuvo con collarín en la esquina de Ryan García | CAPTURA DE PANTALLA

El segundo señalamiento hizo referencia a lo ocurrido el pasado 30 de agosto, durante el evento Ola de Calor, cuando Mysterio golpeó a un aficionado que se encontraba en primera fila. Sin embargo, el enmascarado respondió que se trataba de Omos, quien había sido suspendido previamente por la propia empresa.

Finalmente, Roldán cuestionó que Rey Mysterio se excediera en sus funciones como gerente general, al intervenir directamente en los resultados de algunos combates, entre ellos el enfrentamiento por el Megacampeonato en Triplemanía. Después de dar a conocer todos los señalamientos, Dorian anunció que Mysterio quedaba suspendido de manera indefinida de su cargo dentro de AAA.

Rey Mysterio siendo apalizado por Omos en TripleMania 34 | Captura de Pantalla

Dorian Roldán lanza fuerte acusación contra Marisela Peña y Rey Mysterio

La confrontación no terminó con la suspensión. Roldán aseguró que la situación también tenía un trasfondo personal, pues no entendía por qué su madre había elegido a Rey Mysterio para ocupar el puesto de gerente general en lugar de él.

Fue entonces cuando lanzó la acusación más polémica de la noche, al asegurar que el luchador mantenía una relación sentimental con Marisela Peña y que esto formaría parte de sus intenciones por hacerse con el control de la empresa.

"¡Estoy seguro, Rey Mysterio, de que te estás acostando con Marisela Peña, mi madre!", expresó Dorian frente a los aficionados.

El señalamiento provocó uno de los momentos más controvertidos de la función y dejó abierta una nueva incógnita sobre el futuro de Rey Mysterio dentro de AAA, así como la relación entre los integrantes de la familia Roldán y la leyenda de la lucha libre.