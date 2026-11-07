Los dos enmascarados volvieron a encender la rivalidad con máscaras rotas y dejó a la afición pidiendo una revancha

Aunque ambos formaron parte de una lucha de tercias, su rivalidad volvió a acaparar los reflectores en la Arena México, donde los aficionados disfrutaron de un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas del momento.

En el combate estelar, Soberano Jr. hizo equipo con Bárbaro Cavernario y Averno para enfrentar a Bandido, Neón y Titán. La victoria fue para el bando técnico, pero el resultado pasó a segundo plano ante el intercambio de ataques entre los dos enmascarados.

Pelea del CMLL | Emiliano Cardenas

Bandido y Soberano Jr. encienden nuevamente su rivalidad

Durante el encuentro, ambos luchadores protagonizaron momentos de alta intensidad, con máscaras rotas, grandes movimientos y castigos que provocaron la reacción de los aficionados. La Arena México se entregó a cada uno de sus movimientos, en una muestra de que la rivalidad sigue despertando gran interés entre los seguidores del pancracio.

Sin embargo, la tensión no terminó con la campana. Soberano Jr. aprovechó un descuido para atacar a traición a Bandido y despojarlo de su máscara, en una acción que elevó todavía más la hostilidad entre ambos.

El gesto dejó claro que sus diferencias están lejos de resolverse y que todavía hay cuentas pendientes entre los dos gladiadores.

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La Arena México pide un segundo mano a mano

La reacción del público no se hizo esperar. Los aficionados comenzaron a manifestar su deseo de volver a verlos frente a frente en un mano a mano, especialmente después de lo sucedido en el 93 Aniversario del CMLL.

En aquella función, Bandido y Soberano Jr. protagonizaron uno de los enfrentamientos más destacados de la noche, donde ‘El lujo de la lucha libre’ se llevó el triunfo, por lo que la afición quiere una segunda entrega de este choque.